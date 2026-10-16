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▲高雄市議員林智鴻今（16）偕同天興里長郭秉鑫，以及逾20位在地民眾會勘車禍現場。（圖／高市議員林智鴻提供）

鳳山區五甲鬧區14日下午發生死亡車禍，天興南光無號誌街口，一名69歲騎士遭民間回收車撞飛，搶救不治，高雄市議員林智鴻今（16）偕同天興里長郭秉鑫，以及逾20位在地民眾，辦理緊急會勘，促成交通局、道工處允諾1個月內增設減速平台，並於明年度預算通過後盡快增設號誌燈，避免再有鄉親遭遇憾事「他會全力跟進此案，守護五甲在地人性命！」天興里當地十多年來基層多次向交通局反映，卻因車流量未達標，且多為僅造成財損的小型事故，而不予設置，林智鴻表示，如今發生憾事，有關單位必須正視，相關設置標準必須改變「不應僵化」，設施改良必須及時到位。在地里長郭秉鑫也強調「數據是冰冷的，人命安全不能等」希望交通局能正視在地鄉親的心聲。與會交通局道工科長劉力銘指出，由於今年度相關預算用罄，明年度預算通過後將儘速施作號誌，在此之前會先行施作減速平台，強制駕駛人途徑該路口必須減速，但需配合道工處鋪路期程，林智鴻隨即現場致電道工處長林志東，獲允諾1個月內全力配合，跨局處先行施作，黃網線也會一併補繪。林智鴻指出，看見長輩逝去深感哀慟，此事更已令當地人心惶惶，因此他與郭秉鑫立即在事發48小時內，安排現場緊急會勘；與會五甲在地民眾也紛紛在會勘紀錄上簽名，以示對該案之重視，大家期盼危險路口儘快改善，不要再成為生命破口。