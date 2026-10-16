我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麻吉大哥又歸零！5.6萬滾到1225萬美元只撐4個月（圖／截自Hyperliquid）

1月底： 他以25倍槓桿做多ETH的倉位被完全清算，累計虧損約達2588萬美元，然而清算後他隨即再度開單。

他以25倍槓桿做多ETH的倉位被完全清算，累計虧損約達2588萬美元，然而清算後他隨即再度開單。 3月： 市場重挫時，Lookonchain統計他累計被清算335次，帳戶只剩約3萬美元，他的總損益從帳面獲利約4484萬美元，一路翻轉成虧損約3335萬美元。

市場重挫時，Lookonchain統計他累計被清算335次，帳戶只剩約3萬美元，他的總損益從帳面獲利約4484萬美元，一路翻轉成虧損約3335萬美元。 5月： 他在Hyperliquid的累計虧損一度達3073萬美元，並且在以太幣25倍多單再度被清算後持續加碼。

他在Hyperliquid的累計虧損一度達3073萬美元，並且在以太幣25倍多單再度被清算後持續加碼。 8月： 外媒指他為了維持一筆2800枚以太幣的多單，賣掉一隻Bored Ape，並承受約76%的虧損。

外媒指他為了維持一筆2800枚以太幣的多單，賣掉一隻Bored Ape，並承受約76%的虧損。 9月： Arkham估算，他在Hyperliquid的總槓桿多單名目價值高達約8400萬美元，但帳戶淨值不到400萬美元，有效槓桿超過20倍。

他的虧損並非「一次性」，而是反覆入金。Lookonchain曾統計，他在20天內向Hyperliquid存入319萬枚USDC（約新台幣1億元），最後幾乎全數虧光。

另有統計指出，自去年10月以來，他向Hyperliquid投入約1316萬美元，多數轉入最終以虧損收場，今年2月帳戶一度只剩約5.3萬美元。

加密圈「清算王」麻吉大哥黃立成，再度成為市場焦點。鏈上分析平台Lookonchain指出，他在去中心化交易所Hyperliquid的帳戶，在美國通膨數據引爆的賣壓中被完全清算。這個帳戶四個月前只有約5.6萬美元，一度滾到1225萬美元，如今只剩約2.18萬美元，縮水逾99%，折合新台幣約3.8億元。更讓外界瞠目的是，他在清算後約25分鐘就再度開出25倍槓桿的以太幣多單，彷彿什麼事都沒發生。導火線是美國9月CPI。數據顯示，整體CPI年增率為3.7%，高於市場預期的3.6%，核心CPI年增率2.6%，也高於預期的2.5%。數據公布後，加密貨幣市場遭到拋售，據報導，比特幣從階段高點83,926.73美元跌到80,203.88美元，最大跌幅約4.44%，以太幣則從2,520.47美元跌至2,316.85美元，最大跌幅約8.08%。以太幣下跌幅度，正好打中麻吉大哥最愛的標的。據Hypurrscan數據，他的帳戶在短短數分鐘內連續被清算多筆ETH永續合約，倉位規模涵蓋數百枚以太幣，最大的一筆達800枚。Lookonchain表示，麻吉大哥在過去四個月內，把約5.6萬美元的本金滾到1225萬美元，最高約為起始資金的219倍。如今帳戶只剩約2.18萬美元，等於一口氣蒸發約1223萬美元。這段行情的起伏，與今年他的操作風格如出一轍：快速放大、快速歸零。Lookonchain先前就曾記錄，他在3天內把約15.2萬美元，用高槓桿滾到1272萬美元，獲利逾1250萬美元，不到一個月的時間，這筆帳面財富再度縮水。回顧今年，麻吉大哥的成績單，堪稱「爆倉年表」：法國媒體Cryptoast統計，自他進入Hyperliquid以來，累計淨虧損約3645萬美元，折合新台幣約11億元（以匯率31粗估）。需要說明的是，不同平台統計口徑不一，各家數字略有出入，但「長期淨虧損、反覆清算」的大方向沒有爭議。這是外界最好奇的問題，也是最難有確切答案的部分。從公開資料來看，麻吉大哥的財力確實不淺。據報導，他2019年以約6億837萬元新台幣，買下台北信義區豪宅「琢白」頂樓戶，2023年又以7.5億元新台幣買下洛杉磯豪宅。《壹蘋新聞網》14日也曝光他日前現身信義區星巴克談生意的畫面，並稱他名下房產價值約6億元。外媒另估算，他的淨資產曾一度超過1.5億美元。不過，這些數字都屬外界估算或媒體報導，他的實際可動用現金、負債與資金來源，外界無從得知。幾項較明確的線索是：換句話說，他的資金來源看似源源不絕，但並不能因此推論他的資產「無限」。能不能繼續玩下去，取決於他願意投入多少、風險有多大，這些都只有本人知道。面對一再爆倉，麻吉大哥的態度向來是輕描淡寫。過去在虧損新台幣16.7億元時，他曾說過程「滿好玩的」。今年1月，他的交易紀錄登上新聞時，還在X上留言恭喜Lookonchain「上台灣電視新聞了」。也有分析指出，這種公開、可被追蹤的錢包，已讓他的每一筆交易都成為社群事件，被許多人當作「反指標」來看待，甚至形成一種獨特的圍觀文化。不過，專業人士提醒，高槓桿合約對一般投資人風險極高，25倍槓桿只要價格反向波動約4%，倉位就可能被清算，任何人都不宜盲目跟單。從總體環境來看，美國9月CPI月增率為0.6%，核心CPI月增0.3%，高於市場預期的0.2%，顯示通膨壓力依然存在，市場對降息的期待恐怕再被推遲，風險資產的波動也很可能持續。對於習慣用高槓桿放大波動的交易者而言，每一次數據公布都可能是生死關頭，麻吉大哥的最新一輪清算，只是這場高風險遊戲中最新的一幕。