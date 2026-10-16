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吳崑玉戳破蔣萬安2大致命傷：「懶」加上「輕敵」

隨著九合一投票日倒數43天，台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋掀起的「洋流」不容小覷，更二度接受「戰鬥藍」發起人趙少康專訪，引發外界高度關注。對此，政治評論員吳崑玉狠酸，現任市長蔣萬安問A答B也就算了，還像個舊式錄音機重複播送「鮮奶、輝達、大巨蛋」，讓他不禁引用美國將領麥克阿瑟名言吐槽：「所有的戰爭都輸在兩個字：太遲（Too Late）。」「要怎麼幫蔣萬安逆轉態勢？」吳崑玉談及近期與幾名選戰老將的聊天話題，但眾人沉默後一致認同，除非沈伯洋這邊犯大錯，要不然很難逆轉。但空戰雖然贏了，陸戰還不一定，因為還沒投票，最後結果，仍待投票所裡的巷戰決定。吳崑玉進一步分析，當沈伯洋釣出了很多人好奇心的同時，蔣萬安仍在練他的二頭肌，活脫脫像個偶像明星，與市民們對市長的角色期待不符。他直言，沈伯洋並不是全知全能的神，只不過他願意聽，願意花工夫研究，願意去想解決方案；反觀蔣萬安問A答B也就算了，還像個初代卡帶式錄音機，只會重複播送著「鮮奶、輝達、大巨蛋」。提到戰略方面，吳崑玉戳破蔣萬安最大的問題，就是「懶」加上「輕敵」，選舉就是議題與活動的設定權，結果市場、夜市與宮廟被沈伯洋佔領了，蔣不敢去，但再去也來不及了，洋流人潮甚至淹過了馬路與造勢場，蔣萬安連造勢拼場的能力都在弱化。吳崑玉強調，還有40幾天才投票，一切都還言之過早，但局勢已定，只剩最後拼刺刀進投票所見真章。麥克阿瑟說過：「所有的戰爭都輸在兩個字：太遲（Too Late）。」太晚發現情勢不妙的皇太子，敦請老將出馬救駕，但這勤王之軍，各自為戰，來得也未免太晚，怕是徒勞一場，只能玩成烽火戲諸侯了。