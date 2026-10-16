我是廣告 請繼續往下閱讀

▲倖田來未公開女兒牽手照。（圖／IG@kodakumi_official）

日本43歲歌手倖田來未與老公KENJI03相隔14年再度迎來新生命，今（16）日透過IG宣布喜訊，已平安生下女兒，她開心曬出握著女兒小手的照片透露母女均安，並分享睽違14年再次抱著寶寶的感動心情。才剛升格二寶媽的倖田來未也沒忘記歌唱事業，宣布將於2027年3月起展開日本全國巡迴演唱會《Koda Kumi Live Tour 2027 ～Kingdom～》，承諾會以更有活力的模樣重返舞台，讓等待她回歸的歌迷相當期待。倖田來未在IG公開握著嬰兒小手的照片，美甲上還清楚寫著「Happy girl」大方公開是生女兒，也表示：「致一直以來支持我的大家，前幾天，我順利迎接了新生命的到來，目前我和寶寶都很健康，一切平安。」她也分享生產後的心情：「睽違14年，再次將小小的孩子抱在懷裡的那一刻，那份溫暖的體溫與感動，再度湧上心頭。能夠平安走到今天，絕對不是理所當然的事，我打從心底感受到，正是因為有這麼多人的支持與幫助，才能順利迎來這一天。」她也向粉絲喊話，自從宣布懷孕以來，收到好多粉絲對她說，「我們等妳回來」，這些話真的給了倖田來未很大的力量，「現在我會先讓身體稍微休息一下，同時為了能夠再次回到我最愛的舞台，慢慢做好準備。」倖田來未還說：「下次和大家見面的時候，我一定會以比過去更加升級、充滿能量的倖田來未回到大家面前！！真的很期待能再次笑著和大家見面。最後，再次感謝所有的奇蹟，以及一路支持我的每一個人，真的、真的非常謝謝你們。那麼，我們就Kingdom巡迴演唱會見吧！」倖田來未2011年12月13日在其官網與FC（粉絲俱樂部）發表閃婚訊息，老公是4人搖滾樂團BACK-ON的主唱兼吉他手KENJI03，並於2012年7月生下長子，如今相隔14年再度當媽，獲得粉絲不少祝福。倖田來未2000年以單曲〈TAKE BACK〉出道，2003年憑藉《最終幻想X-2》的主題曲〈真實情感/千言萬語〉打開知名度，2005年以〈Butterfly〉拿下日本唱片大賞，更憑藉〈愛のうた〉、〈Cutie Honey〉等代表作紅遍亞洲。她以性感火辣的舞台造型、大膽前衛的時尚風格聞名，被封為日本「性感歌姬」，也是2000年代日本樂壇最具代表性的女歌手之一，曾多次登上NHK紅白歌合戰，唱片銷量更是相當驚人，最高紀錄為精選輯191萬張。致一直以來支持我的大家：前幾天，我平安迎接了新生命的到來。目前我和寶寶都很健康，一切平安。睽違14年，再次將小小的孩子抱在懷裡的那一刻，那份溫暖的體溫與感動，又一次湧上心頭。能夠一路平安走到今天，絕對不是理所當然的事。我打從心底感受到，正是因為有這麼多人的支持與幫助，才能順利迎來這一天。還有，自從宣布懷孕以來，收到好多粉絲對我說「我們會等妳回來」。這些話真的給了我很大的力量。現在我會先讓身體稍微休息一下，同時慢慢做好準備，等待再次回到我最愛的舞台那一天。下次和大家見面的時候，我一定會以比過去更加升級、充滿能量的倖田來未回到大家面前！！真的很期待能再次笑著和大家見面。最後，再次感謝所有的奇蹟，以及一路支持我的每一個人。真的、真的非常謝謝大家。那麼，我們就在Kingdom巡迴演唱會見吧！倖田來未