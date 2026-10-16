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中華職棒味全龍21歲潛力左投黃侰程今年7月完成中職一軍初登板，本季在一軍出賽6場，防禦率3.00，不料黃侰程今（16）日突然向聯盟申請「任意引退」，暫時告別職棒舞台。黃侰程後續也在個人社群吐露心聲，他坦言，今年開季前家中發生突如其來的變故，讓他對未來有不同的思考，希望離開高強度的競爭環境，留一些時間沉澱，思考未來的生涯與人生規劃。現年21歲的黃侰程，高中畢業於壽山高中，2023年選秀第4輪加入龍隊，是龍隊備受期待的新秀左投。黃侰程今年首度升上一軍，於7月4日完成生涯初登板，面對富邦悍將中繼1局無失分，飆出2次三振。黃侰程今年在一軍出賽6場，共投6局失2分，防禦率3.00，送出5次三振、5次四死球保送。不過在龍隊征戰台灣大賽前夕，黃侰程申請「任意引退」，聯盟發出公告指出，黃侰程依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。黃侰程也在個人社群上吐露心聲，他表示，「今年開季前，家中發生突如其來的變故，讓我對未來的人生規劃及職棒生涯有了不同的思考。經過這段時間的考慮，我主動向球團提出任意引退，並獲得球團理解與同意。」黃侰程坦言，現階段希望先離開職棒高強度的競爭環境，留一些時間沉澱，思考未來的生涯與人生規劃，「感謝球團、教練與隊友的照顧，尤其今年獲得上一軍的機會，我很珍惜。」黃侰程說，因個人因素無法繼續為球隊貢獻，確實感到遺憾，「各位球迷及所有關心我的人給予的支持，我都放在心裡，也希望大家能理解我的決定。」