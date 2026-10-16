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林采薇（yumi）曾是天氣女孩成員，與黃少谷結婚6年育有2子。今（16）日出席GC Aesthetics品牌大使亮相記者會，大方公開產後隆乳成果。原本僅有B至C罩杯的她，術後升至約E罩杯，整體線條仍相當自然。老公黃少谷不僅支持她接受手術，術後看她的眼神更出現明顯變化，林采薇笑曝：「他每天都會摸摸我，現在很容易把持不住。」夫妻感情也因此再度升溫。林采薇表示，生完第一胎後便曾萌生隆乳想法，但當時只敢想像，並未真的付諸行動。直到第二胎結束哺乳，她發現胸型與產前差異很大，才認真與黃少谷討論。沒想到老公起初聽見時相當驚訝，一度讓她打退堂鼓，之後反而不斷鼓勵她：「如果做了可以更有自信、心情變好，那就去做。」她透露，黃少谷比自己更認真研究相關資料，也支持她做任何能讓自己變好、變有自信的事情。手術前她約為B至C罩杯，由於選擇尺寸時並非單純以罩杯討論，而是透過不同假體評估比例，因此術後直到消腫才逐漸確認，目前約為E罩杯。談到術後觸感，林采薇表示，黃少谷最初形容胸型很漂亮，但觸感稍微偏硬，如今恢復後已變得自然、舒服。她自己也經常觸摸確認變化，老公更是每天都會摸她，「他現在看我的眼睛都有愛心光波，好像回到剛認識時的悸動。」她笑說，夫妻之間仍需要保持激情，自從身材產生變化後，兩人感情確實加溫不少。過去工作穿禮服或貼身服裝時，胸前經常需要塞入襯墊修飾，現在已經不必再費心準備，也讓她拍照、換裝時更有自信。林采薇直到記者會前都沒有主動告訴身邊姊妹自己接受隆乳手術，還刻意穿著小背心與大家見面，想測試成果是否自然。沒想到好友當時並未察覺異狀，直到她近期公開照片，才紛紛追問：「是不是有做什麼？看起來不太一樣。」讓她對自然呈現的效果相當滿意。