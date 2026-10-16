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長者免繳健保「造成世代對立」 醫團喊話：打電話給支持通過的立委

立法院今（16）日三讀通過《老人福利法》第22條修正條文，65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費。醫師公會全聯會直指，照顧長者的正確做法，是把錢花在醫療服務本身，而非削弱支撐長者醫療的健保財源，這樣的修法可說是「掏空健保根基」，為此表達嚴正反對與深切遺憾。針對藍白強推，65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費。多個民團及醫界代表強力表達憤怒，而醫師公會全國聯合會今（16）日更發布聲明直指，醫界非常重視長者照顧。醫師每天都在第一線照顧高齡病人，比誰都清楚長輩的醫療需求。公會提到，依健保署資料，2025年65歲以上保險對象人數約占19.6%，醫療費用卻約占43.59%。近10年健保醫療費用的成長，超過6成來自65歲以上族群。「高齡化帶來的醫療需求只會持續增加」，健保此時最需要的是穩定、充足的財源。依照此案每年需數百億元經費，且隨超高齡化逐年擴大，與健保的財務需求方向「完全相反」。公會說，若中央以補助長者保費充抵法定負擔，帳面上政府出了錢，健保實際可用的總經費卻沒有增加，甚至反而減少；而這涉及數百萬人、每年數百億元的社會保險財務變動，卻在缺乏完整精算、未充分聽取醫界與專家意見的情況下通過，「這不是負責任的立法方式。」台灣醫務管理學會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會更站出來召開記者會，批評修法結果令人遺憾，因為立法院在缺乏公開透明的討論下，通過重大法案，可說是破壞制度的核心精神。台灣醫務管理學會理事長洪子仁提到，若以15至64歲工作人口來計算，薪資所得者可能每年需要多繳約3000元；隨著人口持續老化，未來世代的負擔會更為失衡、造成對立狀況更為嚴重，破壞健保永續精神。台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥則鼓勵，年輕人打電話給支持通過的立法委員，表達自己的訴求，讓他們聽到反對意見，而行政院也提出覆議，重新討論才是唯一補救方式。