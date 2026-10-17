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凱爾「掃把頭」成真掃把！可以拿來清鍵盤

▲凱爾軟毛清潔刷可拿來清理鍵盤、模型、車內裝與螢幕表面，把玩家口中的「掃把頭」變成掃把。（圖／翻攝自52TOYS）

桑吉爾夫「背摔手機」更鬧！手機架約430元

▲桑吉爾夫也被做成手機支架，招牌摔角姿勢剛好用來固定手機，造型相當有梗。（圖／翻攝自52TOYS）

玩具品牌 52TOYS 與 CAPCOM 合作推出一系列《快打旋風6》趣味周邊，其中凱爾（Guile）招牌的金色「掃把頭」直接變成清潔刷，可以拿來掃鍵盤、模型灰塵；桑吉爾夫（Zangief）則使出誇張摔角姿勢，化身手機支架，不少玩家看到後笑翻「沒想到真的把掃把頭做成掃把了」。玩具品牌 52TOYS 與 CAPCOM 合作推出一系列《快打旋風6》趣味周邊，其中角色凱爾在《快打旋風》系列中，最具代表性的外型就是高聳又方正的金色髮型，長年被玩家暱稱為「掃把頭」。這次 52TOYS 乾脆把玩笑做成真的，推出「Guile Soft Dusting Brush」，直接將凱爾的頭髮改造成柔軟刷毛。使用時只要握住凱爾身體，就能用頭頂刷毛清理鍵盤縫隙、模型、車內裝或螢幕表面；不用時放在桌上，又能直接當成角色擺飾。商品日本定價1320日圓，約新台幣270元，預計2026年12月推出。另一款「Zangief Smartphone Holder」則把桑吉爾夫的摔角形象發揮到極致，他雙手撐地、身體向後拱起，手機可以放在角色背部上方，看起來就像桑吉爾夫準備把手機摔出去。官方資料顯示，手機架支撐寬度可在約7至13.5公分之間調整，可配合多數一般尺寸智慧型手機使用。日本定價2090日圓，約新台幣430元，同樣預計2026年12月發售。系列另外還規劃《快打旋風6》角色造型原子筆盲盒，包括隆、春麗、韓蛛俐、貝卡等角色，並設有隱藏款豪鬼，預計2027年4月上市。原本在遊戲裡忙著互毆的格鬥家，如今一個負責掃灰塵、一個負責顧手機，也讓不少玩家直呼官方實在太懂角色梗。相關圖片曝光後，也被台灣玩家分享到社群討論，有人笑稱「手機架天才想法」、「凱爾終於真的變掃把」、「看桑吉爾夫這個姿勢，總覺得手機下一秒會被摔出去」。不過實際是否會由台灣通路引進，以及台灣售價為何，仍有待後續代理商公布。