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金管會提6大重點施政面向

金管會主委彭金隆下周一10月19日將赴立法院財政委員會進行業務報告，書面報告今（16）日搶先曝光，為建立安全與發展並進的新金融市場，提出6大重要施政面向，持續強化金融韌性與風險監理、健全金融市場發展與公司治理、落實消費者權益保護、打造具台灣特色的亞洲資產管理中心、促進金融科技創新發展，亦透過綠色及轉型金融行動方案等，引導並帶動產業永續發展，並預計2027年第1季發布首版金融業務知識大語言模型（FinLLM），「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，銀行公會預計今年底報請核備相關規範。金管會指出，今（115）年1至8月銀行業、證券期貨業、保險業3業合計稅前盈餘為新台幣1兆1702億元，年增5662億元。今年第2季底，本國銀行平均資本適足率15.16%，各銀行均符合法定最低標準10.5%；截至8月底，逾期放款比率為 0.14%。截至今年9月底，國內上市櫃公司總家數為1978家，總市值約168兆元。我國保險業截至今年8月底，總保費收入為2兆4069億元，年增4922億元；資產總額39兆1950億元，年增2兆8285億元。為建立安全與發展並進的新金融市場，金管會提6大重要施政面向：金管會持續滾動檢討保險業新一代清償能力制度規範，並研訂相關指標或機制，敦促保險業調整保險商品結構、強化資產負債管理及解決資產負債幣別與期間不匹配問題。金管會除督導成立「全齡金融創新工作坊」與「全齡保險創新工作坊」，積極推動創新多元的全齡化金融商品與服務、技術與營運模式，亦督導證交所調整盤中零股開盤時間至上午9時起，建置與整股相同的配套措施。金管會今年8月修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，強化可疑或異常帳戶早期預警，構築更嚴密金融防詐網。為提供消費者因應新型態醫療照顧模式與商業保險保障，已同意4家保險公司申請在宅急症照顧保險試辦案。9月15日將第三階段12家融資租賃業者納入「金融消費者保護法」適用，強化融資租賃業消費者保護措施。擴大台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）參與，將與相關部會研商適合台灣特性及社會共識的租稅鼓勵機制。同時，金管會亦正在研議金融市場與資產管理專法草案，推動符合台灣特色的資產管理產業發展模式。金管會表示，「虛擬資產服務法」業經立法院三讀通過並經總統公布，正依專法之授權，研訂9個授權子法，金管會也持續推動「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，目前計有5家銀行試辦，為強化銀行辦理虛擬資產保管業務風險控管，銀行公會預計今年底前報請核備相關規範。同時，協助「金融科技產業聯盟」推動相關專案，預計明年第1季發布第一版「金融業務知識大語言模型（FinLLM）」。金管會今年委外辦理第3版「永續經濟活動認定參考指引」研析案，評估擴大產業涵蓋範圍及精進既有內容，並規劃辦理座談會及討論會議，預計2027年完成第3版指引更新。