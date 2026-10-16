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藝術家聯展《文思煉境》即日起至12月31日於雄崗美術館登場，集結蔡仁德、鄧惠華、黃玉雲與蘇鄉真四位藝術家作品展出。策展人蔡仁德表示，《文思煉境》不僅展現創作者對世界的感知與思索，更重新熔鑄了物質與精神、現實與想像、個體與群體之間的界線。蔡仁德認為創作是一場漫長的自我內省與時間重組的對話。本次展出8幅精選畫作，完整呈現在抽象藝術語彙上的深刻探索。創作歷程從理性的幾何空間拆解，走向感性抒情的色彩噴發，最終回歸簡約的符號性書寫，記錄了創作者不同階段的意識流動與心境轉折。鄧惠華以「花」作為心靈的象徵，在方與圓的交會中詮釋生命於秩序與自由之間的平衡。作品透過層層色彩堆疊與流暢筆觸，呈現內在情感的沉澱與轉化。她傾聽花的聲音與內在真實的自己，期許觀眾能如花朵般，即便面對風雨依然綻放，在變動的世界裡保有安定而自在的心。黃玉雲憑藉早期的服裝設計與立體裁剪背景，對形體、肌理與材質掌握極為深刻。她將異材質拼布概念轉化於畫布之上，營造出多層次、若隱若現且虛實交錯的魔幻視覺感受。作品融合旅行記憶與強烈明暗對比，飽和色彩在光影間構築出一齣齣富含敘事性與感官張力的「光影舞台」。蘇鄉真游走於視覺與聽覺兩種藝術領域，深刻體會兩者之間的「共感與聯覺」。她將音樂的運動、節奏、調性與旋律等元素，以色彩與線條架構於時空之中。觀眾不僅能從畫作中讀出抽象符號外的深層意涵，更能如聆聽樂曲般感受繪畫背後所傳達的情感與共鳴。