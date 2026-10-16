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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨在中山區林森北路舉行肥皂箱活動，被問到如何保留條通商圈特色、同時改善外界負面印象，他說加強街道整潔、照明、人行道設計方向，並在容易發生爭執的熱點，以樹木、自行車架阻隔活動空間和行人通行區域，讓行人更有安全感。臺北市長蔣萬安今（16）日質疑：「條通要怎麼用樹木跟車架來阻隔？這是他自己突發的想法，還是真的很嚴肅要提出的解決方案？」蔣萬安強調，面對各項市政問題，不能停留在想像，而要真正了解現實狀況。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰指出，沈伯洋委員昨日晚間回應民眾關心條通遭貼負面標籤，提出以「車架」、「樹木」等實體阻隔提高安全感、降低負面印象。居民問如何消除文化污名，沈伯洋卻回答如何區隔空間，「究竟要在哪放車架、種樹？沈伯洋是認真的嗎？」楊沛緰表示，條通街區巷弄空間有限，行人通行、車輛往來、店家出入及消防救災，都必須兼顧。沈伯洋主張增加實體阻隔，要放在哪裡、占多少空間？安全感還沒增加，通行會不會先受影響？楊沛緰指出，北市府透過商業處輔導、條通商圈發展協會，辦理「2026十條夜‧醉條通」，結合經典酒家菜辦桌、街頭音樂演出及實體、數位店家導覽地圖，讓民眾走進巷弄，認識條通的飲食文化與特色店家，以具體行動推廣地方特色。「沈委員不認真，那就請趕快補課，看看北市府已經推動的政策。」楊沛緰批評，市府持續透過文化推廣，讓更多人認識條通、翻轉刻板印象，可惜沈委員卻只想怎麼隔起來。「請問沈委員，用車架、樹木隔得開負面標籤嗎？」沈伯洋聲稱要透過直接溝通提升市民信任，原來他所謂讓市民安心，就是讓大家經過時，感覺有東西隔著？呼籲沈委員先了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。