大樂透第115000097期於今（16）日晚上8時30分開獎，本期頭獎為1億，今彩539、3星彩、4星彩也同步開獎。同時，大樂透中秋節加碼活動持續中，大樂透100萬元紅包獎項陸續開出，只要對中6碼就能抱回100萬，今年台彩首度推出6000個5000元新設獎項，讓中獎機率大增。今晚中秋加碼百萬紅包還剩下26組繼續加開，快來看看今晚獎落誰家！

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🟡10月16日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透中秋加碼獎號：尚未開獎。

大樂透獎號：尚未開獎，特別號尚未開獎。
49樂合彩：尚未開獎。

今彩539：尚未開獎。
39樂合彩：尚未開獎。

3星彩：尚未開獎。
4星彩：尚未開獎。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透第115000097期今（16）日晚間開獎，本期頭獎為1億，並將於今日20時30分開獎。（圖/記者張嘉哲攝）
▲大樂透第115000097期今（16）日晚間開獎，本期頭獎為1億，並將於今日20時30分開獎。（圖/記者張嘉哲攝）
大樂透中秋加碼還沒結束！1百萬大紅包、5000元小紅包繼續送

2026年台彩中秋加碼活動，大樂透延續推出百萬加碼獎項傳統，今年共有70組，還首度推出「6000個5000元」獎項，進一步提高中獎機會。

大樂透中秋加碼活動自9月15日起至10月23日，共計12期，每期將加開一組由8個號碼組成的促銷獎號，號碼範圍為01至49號。只要對中該組促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項；若同一組6個號碼有2注以上中獎，該組100萬元獎金將依中獎注數均分。

至於5000元獎項，則只要對中加開的促銷獎號任5個號碼，即對中5,000元獎項，且5000元獎項屬於固定獎金，不需要與其他中獎注數均分。

▲2026年台彩中秋加碼，大樂透延續百萬加碼獎，總共有70組，更首度推出「6000個5000元」獎項，進一步提高中獎機會。（圖／台彩公司）
▲2026年台彩中秋加碼，大樂透延續百萬加碼獎，總共有70組，更首度推出「6000個5000元」獎項，進一步提高中獎機會。（圖／台彩公司）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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