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▲基隆市代表隊選手士氣高昂，準備在各項賽事中發揮平時訓練成果，為團隊及基隆市爭奪金牌與最佳成績。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府今（16）日上午舉行「115年全民運動會基隆市代表隊授旗典禮」，由市長謝國樑親自授旗並頒發加菜金，為即將前往桃園市參賽的基隆市代表隊加油打氣。今年基隆市代表隊308位選手及隊職員將參與21項競賽，展現基隆推動全民運動及培育優秀運動人才的成果。謝國樑肯定選手及教練們長期以來的努力，期勉全體隊職員帶著榮譽感迎接挑戰，發揮平時訓練成果，為自己、團隊及基隆市爭取最佳成績。謝國樑表示，基隆雖然人口規模不大，但運動人才實力堅強。上屆全民運動會，基隆市代表隊勇奪7金、3銀、5銅。今年代表隊再度整裝出發，市府感謝各單項委員會、教練及選手投入長時間訓練與備賽，也將持續作為選手最堅實的後盾，支持基隆運動發展。雖然今年全民運動會尚未正式開幕，不過龍獅運動賽事已率先登場，基隆代表隊在8項競賽中勇奪7項金牌，展現基隆在龍獅運動領域的深厚實力，也為今年的賽事打響第一炮，這份亮眼成績是選手平日勤奮訓練的成果，更是團隊攜手努力的最佳展現，期待接下來各項競賽持續傳出好消息。謝國樑以及基隆市體育會理事長鄭錦洲除各自頒發加菜金給代表隊，也勉勵大家在接下來陸續登場的各項賽事，要謹記教練的指導，保持最佳狀態，以堅定的信心迎接每一場挑戰，並祝福基隆市代表隊平安出征、旗開得勝、勇奪佳績，期盼全體選手在賽場上發揮最佳實力，讓全國看見基隆的運動實力與城市活力。[基隆市政府廣告]