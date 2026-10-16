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銀行嚴格防詐 妻子持存折印章仍遭拒

「金融防禦」衍生的社會困境

日本已是超高齡化社會，年長者的資產管理成為日益重要的課題。日本一名75歲老翁，就因罹患失智症，導致個人帳戶遭限制，家屬「有錢卻拿不出來」，讓家屬十分無奈。根據日媒《The Gold Online》報導，72歲的妻子秋惠（化名）表示，「那些錢，是他省吃儉用、連自己想買的東西都捨不得買，拿命換來要留給我們將來用的啊！為什麼他病了、要用在他身上的照顧費，卻連一毛錢都拿不出來？！」秋惠控制不住情緒，崩潰大哭，言語中滿是憤怒與無奈。秋惠的丈夫進先生（化名）今年75歲，過去是一名極其認真且顧家的上班族。他一輩子節儉，唯一的興趣只有週末在庭園拔拔草。退休前後靠著一步一腳印的儲蓄，累積了高達5000萬日圓（約新台幣1025萬元）的存款。然而，兩年前進先生開始出現失智症狀，且病情持續惡化。除了深夜遊走，甚至開始對家人咆哮、對早已過世的舊識發怒。眼看家人照顧已達極限，秋惠與兒子商量後，決定安排進先生入住能提供完善照護的養老機構。為了支付養老機構的入住保證金與每月費用，秋惠帶著丈夫的存摺與印鑑，前往往來多年的在地銀行辦理提款。秋惠在櫃檯提出了申請，「我想提領一筆資金，作為我先生的照顧費用」。沒想到，銀行行員卻面露難色回絕，「非常抱歉。若無法確認本人意願，或本人無法親自前來，即便是家屬，我們也無法辦理提款或銷戶手續。非常抱歉，您無法使用這個帳戶」。秋惠聽了不敢置信，「我是他的妻子啊！他現在因為失智無法過來，這是要用在他身上的入住費用，為什麼不能領？」儘管秋惠聲淚俱下，銀行依然態度堅決，「在無法確認本人契約意願的情況下，我們必須限制該帳戶的交易。」最終，秋惠只能無功而返。夫妻倆省吃儉用一輩子積攢的5000萬日圓，在本人最需要支用的時刻，卻成了只存在於帳戶中的「死錢」。過去在日本，只要攜帶父母的存摺、印鑑並知曉密碼，配偶或子女代為提款的情況相當普遍。然而近年來，為了防止金融詐騙、防止親屬間資金糾紛以及保護高齡者財產，日本各大金融機構對帳戶所有人的「意願確認」執行得極為嚴格。這種保護機制雖然防範了不法分子，卻也讓許多面臨照護危機的家庭陷入極大困境。一旦名義人被認定失去行為能力，帳戶遭到限制，家屬通常只剩下兩種選擇。要不就是自掏腰包墊付，要不就是申請「成年監護制度」，向家庭法院申請指定監護人來管理當事人的財產。然而，法院往往會指定律師或司法書士等專業人士擔任監護人，這代表家屬每月須從資產中額外支付數萬日圓的報酬給專業監護人。此外，監護人將以「保護當事人財產」為第一優先，家屬無法再隨意支配或靈活運用該筆資產。為了避免老後資金陷入被凍結的窘境，專家建議高齡者應在認知功能正常、能明確表達意思時，提早進行財產規劃。目前不少金融機構均提供「代理人指定制度」。若在帳戶處於正常狀態時，預先在銀行將信任的親屬註冊為「代理人」，日後即使本人因疾病或行動不便無法前往窗口，指定代理人仍可代為提領帳戶內的存款。雖然對於定期存款解約、投資信託賣出等較複雜的資產處置，代理人存在一定侷限，但至少比全然無計可施要好得多。專家分析，高齡化社會下，父母與子女若能在健康時開誠布公地整理金融資產，並透過「代理人指定」或「家族信託」等法律途徑預作準備，才能確保辛苦累積的退休金，在關鍵時刻能真正妥善發揮作用。