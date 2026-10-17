小孟老師分析今（17）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：網拍經營順暢
感情：努力經營關係
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙子
金牛座：
工作：懂得讚美誇獎
感情：浪漫約會表白
財運：生意外來頻繁
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座：
工作：更多工作責任
感情：人際關係和諧
財運：可得豐厚獲利
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：事業貴人運旺
感情：得到貴人助力
財運：善用稅收優惠
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶
獅子座：
工作：積極主動學習
感情：細心處理愛情
財運：懂投資有賺錢
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：雙魚
處女座：
工作：外出洽談獲利
感情：展現細微貼心
財運：有效管理債務
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座：
工作：大談人生經驗
感情：個人心態良好
財運：審慎評估風險
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：新事業新視野
感情：兩人重溫舊夢
財運：積極行動賺錢
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
射手座：
工作：心態平和友善
感情：相互信任依賴
財運：分散投資有利
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：射手
魔羯座：
工作：信用品德良好
感情：學會忍讓包容
財運：發揮創業才能
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：射手
水瓶座：
工作：提高員工技能
感情：伴侶激情不斷
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座：
工作：新的工作體驗
感情：踏上旅程開啟
財運：財務評估特準
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：網拍經營順暢
感情：努力經營關係
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙子
金牛座：
工作：懂得讚美誇獎
感情：浪漫約會表白
財運：生意外來頻繁
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座：
工作：更多工作責任
感情：人際關係和諧
財運：可得豐厚獲利
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：事業貴人運旺
感情：得到貴人助力
財運：善用稅收優惠
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶
獅子座：
工作：積極主動學習
感情：細心處理愛情
財運：懂投資有賺錢
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：雙魚
處女座：
工作：外出洽談獲利
感情：展現細微貼心
財運：有效管理債務
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座：
工作：大談人生經驗
感情：個人心態良好
財運：審慎評估風險
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：新事業新視野
感情：兩人重溫舊夢
財運：積極行動賺錢
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
射手座：
工作：心態平和友善
感情：相互信任依賴
財運：分散投資有利
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：射手
魔羯座：
工作：信用品德良好
感情：學會忍讓包容
財運：發揮創業才能
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：射手
水瓶座：
工作：提高員工技能
感情：伴侶激情不斷
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座：
工作：新的工作體驗
感情：踏上旅程開啟
財運：財務評估特準
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。