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小孟老師分析今（17）日十二星座運勢。牡羊座：工作：網拍經營順暢感情：努力經營關係財運：金錢入帳豐碩幸運色：黑色貴人：魔羯小人：雙子金牛座：工作：懂得讚美誇獎感情：浪漫約會表白財運：生意外來頻繁幸運色：銀色貴人：巨蟹小人：金牛雙子座：工作：更多工作責任感情：人際關係和諧財運：可得豐厚獲利幸運色：綠色貴人：處女小人：天蠍巨蟹座：工作：事業貴人運旺感情：得到貴人助力財運：善用稅收優惠幸運色：棕色貴人：天蠍小人：水瓶獅子座：工作：積極主動學習感情：細心處理愛情財運：懂投資有賺錢幸運色：銀色貴人：天秤小人：雙魚處女座：工作：外出洽談獲利感情：展現細微貼心財運：有效管理債務幸運色：棕色貴人：射手小人：牡羊天秤座：工作：大談人生經驗感情：個人心態良好財運：審慎評估風險幸運色：藍色貴人：金牛小人：巨蟹天蠍座：工作：新事業新視野感情：兩人重溫舊夢財運：積極行動賺錢幸運色：橘色貴人：牡羊小人：處女射手座：工作：心態平和友善感情：相互信任依賴財運：分散投資有利幸運色：灰色貴人：巨蟹小人：射手魔羯座：工作：信用品德良好感情：學會忍讓包容財運：發揮創業才能幸運色：卡其色貴人：雙魚小人：射手水瓶座：工作：提高員工技能感情：伴侶激情不斷財運：投資理智思考幸運色：卡其色貴人：水瓶小人：魔羯雙魚座：工作：新的工作體驗感情：踏上旅程開啟財運：財務評估特準幸運色：綠色貴人：雙子小人：獅子