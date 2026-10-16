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第61屆廣播金鐘獎將於明（17）日晚間7時在臺北流行音樂中心登場，陳華、曾瑋中與「金曲歌王」呂士軒今（16）日進行演出彩排，將在「謝謝你播夯我的歌」橋段合體獻唱，以不同語言與音樂風格向廣播工作者致敬。三人也分享與廣播的緣分，從新人時期獲得的鼓勵，到曾拿起麥克風主持節目，都讓這次演出多了不同感受。陳華上週才在北流演出，這次再度站上同一舞台，她坦言仍有進步空間：「上禮拜在北流演出，有些音沒有唱好，所以這次會努力唱好，再更穩一點。」她回憶小時候常在車上聽廣播，認為廣播是浪漫而長情的陪伴，也特別感謝資深廣播人DJ Dennis，從自己還是新人時就持續給予肯定。她笑說，曾問對方：「你那麼成功，是不是因為每天都在稱讚別人？」認為這份鼓勵帶來的正能量，也支持自己一路走來。曾瑋中首度登上廣播金鐘舞台，透露心情開心又期待。談到作品《必巡》持續受到聽眾喜愛，他說：「尤其台語歌，真的沒有那麼容易被廣泛傳唱。」歌曲發行至今仍有人演唱，令他驚喜，也希望這次合作能讓台下廣播人留下「金色記憶球」。曾瑋中過去曾以主持人身分入圍第55屆流行音樂節目獎，近期也正準備廣播節目相關計畫。呂士軒則透露，國中時曾在電台擔任主持人，當時訓練影響了他後來創作與表達的方式，也讓他學會專注、慎重看待說出口的每句話。被問到歌曲點閱累積數千萬是否帶來可觀收入，他笑回：「我覺得沒有這麼容易賺，我們大家都是加油啦！」今年廣播金鐘獎由歐馬克首度擔任典禮主持，並規劃「ON AIR全球連線」、「謝謝你播夯我的歌」及「新寶島少年！」三大演出。典禮將透過電視、廣播及網路平台同步播出，入圍作品共139件，角逐29個獎項。