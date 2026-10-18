小孟老師分析今（18）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：極度熱愛工作
感情：雙方兩情相悅
財運：定期存款到期
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：處女
金牛座：
工作：提高學習能力
感情：和人誠摯交流
財運：投資持續賺錢
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙子座：
工作：順利取得資格
感情：家庭相處愉快
財運：團結合作賺錢
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：事業披荊斬棘
感情：與同學聊家常
財運：買到優惠商品
幸運色：白色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：熱心投入發展
感情：夫妻感情平順
財運：能兼職賺外快
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：射手
處女座：
工作：高效管理運作
感情：終結心中惡夢
財運：可以獲得小財
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：獅子
天秤座：
工作：業績逐漸提升
感情：期待好的開始
財運：運用投資賺錢
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：水瓶
天蠍座：
工作：工作愉快順利
感情：順從對方意見
財運：生活開銷減少
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
射手座：
工作：與人溝通良好
感情：表現積極追求
財運：研究投資理財
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：金牛
魔羯座：
工作：舉行國際會議
感情：眾人皆大歡喜
財運：建立良好信用
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：帶來快樂能量
感情：創造愉快氛圍
財運：買彩券有所獲
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座：
工作：助力多人氣旺
感情：易遇不同異性
財運：財氣穩定得財
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：極度熱愛工作
感情：雙方兩情相悅
財運：定期存款到期
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：處女
金牛座：
工作：提高學習能力
感情：和人誠摯交流
財運：投資持續賺錢
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙子座：
工作：順利取得資格
感情：家庭相處愉快
財運：團結合作賺錢
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：事業披荊斬棘
感情：與同學聊家常
財運：買到優惠商品
幸運色：白色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：熱心投入發展
感情：夫妻感情平順
財運：能兼職賺外快
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：射手
處女座：
工作：高效管理運作
感情：終結心中惡夢
財運：可以獲得小財
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：獅子
天秤座：
工作：業績逐漸提升
感情：期待好的開始
財運：運用投資賺錢
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：水瓶
天蠍座：
工作：工作愉快順利
感情：順從對方意見
財運：生活開銷減少
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
射手座：
工作：與人溝通良好
感情：表現積極追求
財運：研究投資理財
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：金牛
魔羯座：
工作：舉行國際會議
感情：眾人皆大歡喜
財運：建立良好信用
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：帶來快樂能量
感情：創造愉快氛圍
財運：買彩券有所獲
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座：
工作：助力多人氣旺
感情：易遇不同異性
財運：財氣穩定得財
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。