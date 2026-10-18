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小孟老師分析今（18）日十二星座運勢。牡羊座：工作：極度熱愛工作感情：雙方兩情相悅財運：定期存款到期幸運色：紅色貴人：金牛小人：處女金牛座：工作：提高學習能力感情：和人誠摯交流財運：投資持續賺錢幸運色：棕色貴人：雙魚小人：天蠍雙子座：工作：順利取得資格感情：家庭相處愉快財運：團結合作賺錢幸運色：紫色貴人：水瓶小人：雙魚巨蟹座：工作：事業披荊斬棘感情：與同學聊家常財運：買到優惠商品幸運色：白色貴人：處女小人：牡羊獅子座：工作：熱心投入發展感情：夫妻感情平順財運：能兼職賺外快幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：射手處女座：工作：高效管理運作感情：終結心中惡夢財運：可以獲得小財幸運色：黃色貴人：魔羯小人：獅子天秤座：工作：業績逐漸提升感情：期待好的開始財運：運用投資賺錢幸運色：金色貴人：天秤小人：水瓶天蠍座：工作：工作愉快順利感情：順從對方意見財運：生活開銷減少幸運色：咖啡色貴人：天蠍小人：巨蟹射手座：工作：與人溝通良好感情：表現積極追求財運：研究投資理財幸運色：咖啡色貴人：牡羊小人：金牛魔羯座：工作：舉行國際會議感情：眾人皆大歡喜財運：建立良好信用幸運色：玫瑰色貴人：獅子小人：天秤水瓶座：工作：帶來快樂能量感情：創造愉快氛圍財運：買彩券有所獲幸運色：紅色貴人：射手小人：魔羯雙魚座：工作：助力多人氣旺感情：易遇不同異性財運：財氣穩定得財幸運色：紫色貴人：巨蟹小人：雙子