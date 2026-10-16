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▲勇士球星柯瑞今年季前賽採取較保守的體能管理方式，希望以健康狀態迎接2026-27年NBA新賽季。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺球星文班亞馬前一場對太陽攻下19分、送出4次阻攻，持續展現禁區攻守影響力。（圖／翻攝自馬刺官方X）

▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）休賽季加盟費城76人，與恩比德、馬克西組成豪華爭冠陣容。（圖／美聯社／達志影像）

開打時間 客隊 主隊 賽事焦點 07:00 AM 邁阿密熱火 奧蘭多魔術 東南組內戰 07:00 AM 波士頓塞爾提克 費城76人 東區強權最後磨合 07:00 AM 多倫多暴龍 底特律活塞 暴龍鋒線陣容測試 07:00 AM 密爾瓦基公鹿 印第安納溜馬 中央組對決 08:00 AM 亞特蘭大老鷹 達拉斯獨行俠 兩隊後場與鋒線磨合 08:00 AM 沙加緬度國王 聖安東尼奧馬刺 文班亞馬調整開季狀態 08:00 AM 夏洛特黃蜂 曼菲斯灰熊 年輕陣容對決 08:00 AM 華盛頓巫師 紐奧良鵜鶘 新秀與替補輪替測試 08:00 AM 明尼蘇達灰狼 芝加哥公牛 愛德華茲領軍備戰 10:00 AM 波特蘭拓荒者 金州勇士 柯瑞備戰新賽季 10:00 AM 猶他爵士 鳳凰城太陽 西區年輕球員對決 10:30 AM 丹佛金塊 洛杉磯湖人 唐西奇、約基奇有望交鋒

2026-27年NBA新賽季即將開打，季前熱身賽今（17）日迎來最後一波密集賽程，共有12場比賽登場，其中最大焦點是洛杉磯湖人在主場迎戰丹佛金塊，唐西奇（Luka Dončić）與約基奇（Nikola Jokić）兩位歐洲超級球星有望正面交鋒，湖人也將利用最後一場熱身賽確認先發組合。另一方面，金州勇士由柯瑞（Stephen Curry）領軍迎戰波特蘭拓荒者，聖安東尼奧馬刺則將在主場對上沙加緬度國王，「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）持續調整開季狀態。以下《NOWNEWS》整理10月17日NBA熱身賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。湖人將在台灣時間上午10點30分坐鎮主場迎戰丹佛金塊，這也是雙方例行賽開打前的最後一場熱身賽。湖人前一場以89：101不敵金州勇士，唐西奇因輪休沒有上場，改由里夫斯（Austin Reaves）扛起進攻重任，單場攻下28分、7助攻，展現不錯的進攻狀態。湖人休賽季最重要的補強之一，就是從猶他爵士引進中鋒凱斯勒（Walker Kessler），他前一場對勇士完成熱身賽首秀，出賽約16分鐘貢獻11分、9籃板與1阻攻，提供湖人期待已久的禁區高度與護框能力。總教練瑞迪克（JJ Redick）目前仍在尋找最合適的先發組合，唐西奇、里夫斯與凱斯勒預計是新賽季的重要核心，但另外兩個先發位置尚未完全確定。本場面對金塊，湖人將有機會測試三人的擋拆默契，並觀察凱斯勒如何應付約基奇的高位策應與禁區進攻。金塊方面，約基奇仍是球隊攻守體系的核心，搭配莫瑞（Jamal Murray）與戈登（Aaron Gordon），希望在季前賽最後階段建立完整的攻守節奏。金州勇士則將在台灣時間上午10點迎戰波特蘭拓荒者。勇士前一場在拉斯維加斯以101：89擊敗湖人，儘管陣中部分長人缺席，仍利用較小型陣容與快速傳導逐步掌握比賽節奏。今年勇士最重要的課題之一，就是如何維持柯瑞整個賽季的健康。這名老將上季曾因膝傷缺席約兩個月，因此球隊今年季前訓練採取較為保守的體能管理方式，減少部分高強度訓練與熱身賽上場時間，希望讓他以更完整的身體狀態迎接例行賽。勇士目前也受到前場傷兵問題影響，波辛吉斯（Kristaps Porziņģis）、巴特勒（Jimmy Butler）及穆迪（Moses Moody）等球員的恢復情況，將影響開季輪替安排。面對拓荒者，總教練柯爾（Steve Kerr）除了觀察柯瑞與格林（Draymond Green）的搭配，也需要評估年輕球員能否提供足夠的外線與防守支援。拓荒者則在本次熱身賽展現不錯的競爭力，日前先以119：66大勝倫敦雄獅，再以110：98擊敗國王。馬刺今日上午8點在主場迎戰國王，這也是球隊最後一場季前熱身賽。馬刺前一場以123：103擊敗鳳凰城太陽，文班亞馬攻下19分並送出4次阻攻，再度展現禁區攻守影響力。除了文班亞馬，馬刺另一項重要調整是後場組合。福克斯（De'Aaron Fox）傷癒復出後，總教練米奇．強森（Mitch Johnson）嘗試讓他與卡索（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）同時出現在場上，希望利用多名持球者提升進攻組織能力。不過三衛陣容仍有磨合問題，上一場比賽開局進攻並不順暢，直到球員逐漸適應無球跑動與傳球時機，才讓整體進攻恢復效率。文班亞馬的高位接應與擋拆終結能力，將成為這套陣容能否成功運作的關鍵。面對國王，馬刺也將進一步觀察三衛陣容在防守端的身材劣勢，以及文班亞馬能否透過護框與協防彌補外圍防線的漏洞，為新賽季做好最後準備。東區方面，波士頓塞爾提克今日上午7點作客費城76人，同樣受到關注。塞爾提克前一場以114：93擊敗夏洛特黃蜂，新賽季持續圍繞坦圖姆（Jayson Tatum）等核心調整陣容。76人則有詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）及恩比德（Joel Embiid）等明星戰力，休賽季經過大幅度調整，球隊希望利用最後一場熱身賽確認不同核心球員的持球分工。76人總教練納斯（Nick Nurse）已透露，預計讓部分先發球員的上場時間延續到下半場，藉此更貼近例行賽的實際輪替節奏。不過球隊仍須兼顧健康管理，個別明星球員是否上場，需要以賽前公布的名單為準。這場比賽的觀察重點，不只是兩隊明星球員的得分能力，更在於76人能否建立穩定的半場進攻，以及塞爾提克的鋒線防守能否限制費城多名持球者。NBA官方付費串流平台，可透過手機、平板與電腦收看賽事，實際可觀看場次依地區轉播權而定。台灣NBA賽事轉播管道之一，熱身賽是否播出須依當日節目表確認。可透過中華電信MOD、Hami Video與ELTA.tv查詢相關賽事轉播。提供完整賽程、即時比分、球員數據與比賽精華。