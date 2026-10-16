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這已經是賴清德政府任內，所提出的第三個綠能目標。

▲第二次能源轉型部分，賴政府除了將積極建置技術成熟的光電及風電，更加速地熱、小水力、生質能、海洋能、氫能等前瞻能源，目標是「天然氣50%、綠能30%、燃煤20%」，讓綠能成為台灣第二大電力來源。（圖／取自行政院）

第一目標：二次能源轉型2030年綠能達30%

第二目標：2030年光電31GW、風電10.9GW

▲據能源署公布，太陽光電要在2030年達到31.2GW、2035年達35.02GW；離岸風電2030年達10.97GW、2035年18.41GW。（圖／取自能源署2025年全國電力供需報告）

只看裝置容量不看發電量 綠能淪為「虛胖」

▲根據經濟部能源署所公布長期電源計畫，實際進入2025年，天然氣為47.7%、燃煤為35.3%、綠電則僅有13.3%，非核家園能源目標嚴重落空。（圖／取自能源署全國電力供需報告）

總統賴清德今（16）日接受專訪提到，再生能源希望從目前13％（發電占比）到2035年達到30％，甚至更高。回顧賴清德在2024年曾提出的「第二次能源轉型」，目標綠電是在2030年達標30%，現今說法等於目標年推遲5年達標；再者，能源署今年6月才強調不再以「發電占比」當目標，改以「綠電裝置容量」。短短 2 年間，代表政策檢驗點的「綠能龍門」已被政府兩度後移。2017年，時任總統蔡英文提出「非核家園」能源目標，目標在2025年達成核電歸零，各能源發電占比「天然氣50%、燃煤30%、綠能20%」。但據經濟部能源署今年所公布的2025年《全國電力供需報告》，實際進入2025年，天然氣為47.7%、燃煤為35.3%、綠電則僅有13.3%，能源目標嚴重落空。賴清德今日接受《游庭皓的財經皓角》專訪時談到能源占比，台灣再生能源本來就不夠，雖然電力供應足夠，但多數是仰賴天然氣、燃煤等火力發電，再生能源目前發電占比約13％，希望可在2035年能夠達到30％，甚至更高。第一個綠能目標源於賴清德就任前的承諾。2024年4月22日，賴清德甫當選，特別選在「世界地球日」時，提出淨零轉型五大策略。其中，在第二次能源轉型部分，賴政府除了將積極建置技術成熟的光電及風電，更加速地熱、小水力、生質能、海洋能、氫能等前瞻能源，目標是「天然氣50%、綠能30%、燃煤20%」，讓綠能成為台灣第二大電力來源。但據能源署最新發電占比統計，今年1至8月發電量，燃煤占比34.2%、燃氣占52.0%、綠電為13.6%，與前一年相比並無起色；照此發展速度，賴政府上任後第一個能源目標，將無法在2030年達成。當前一個目標尚未落實，經濟部能源署在今年6月提出全新的第二個目標。今年公布2025年《全國電力供需報告》時，取消過往用發電占比的綠能目標，改以「綠電裝置容量」為目標。面對質疑，經濟部長龔明鑫與能源署長吳志偉解釋，因整體用電「分母」變化過大，改採裝置容量計算能更精準反映進度。據能源署公布，太陽光電要在2030年達到31.2GW、2035年達35.02GW；離岸風電2030年達10.97GW、2035年18.41GW。這是賴清德政府上任以來所提出來的第二個能源目標。但改採取裝置容量並未更加樂觀。民團解釋，綠電因發電間歇性，如容量因數僅12%至18%的光電，若只專注在裝置容量，就會導致發電量過低，呈現「虛胖」，因此反對用裝置容量，應該要用國際通用的發電量做衡量標準。其次，據能源署統計，目前光電裝置容量為16GW、離岸風電約5GW，政府要在剩下的2年2個月內，讓光電、離岸風電裝置容量翻倍，近乎「不可能的任務」，因此所訂定的新裝置容量目標，也是淪為準備跳票的空中樓閣。