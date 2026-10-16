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中華職棒37年台灣大賽將在明（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，這是龍隊睽違3年再度踏入台灣大賽，與2023年相比，龍隊主力球星不僅更成熟，戰力也更堅強。龍隊總教練葉君璋今（16）日分析2023年龍隊與今年的差異，他直言，子弟兵比他還精明，知道如何備戰、準備；此外，葉總認為，3年前球隊由吉力吉撈・鞏冠、林智勝領導，今年則是場上9人都是領導者。2023年龍隊重返一軍第3年，不僅奪得下半季冠軍，還在台灣大賽與樂天桃猿鏖戰7場，以4勝3拿下隊史5座總冠軍。睽違3年，龍隊再次打進台灣大賽，當年的小龍郭天信、李凱威、劉基鴻、張政禹，如今都成長為聯盟頂尖球星。龍隊總教練葉君璋也分析這2次打台灣大賽的不同之處。葉總指出，「2023年有時候都是教練在講一些事情，現在沒有，他們都比我還清楚，會講說比賽應該要怎樣、什麼狀況，有時候教練都還不一定有想到，他們都有想到，這個就是最大的差別。」葉總直言，與3年前相比，選手真的成熟很多，「從這2個禮拜的準備，還有從他們的行為、講話，我覺得他們頭腦都滿清楚的，跟2023年沒有很一樣。」被問到哪些選手與3年前差別最大，葉總點名郭天信、張政禹以及劉基鴻，「李凱威進來的時候就很成熟，但這3人是讓我明顯知道說，他們真的成長了。」葉總回憶，2023年龍隊由吉力吉撈・鞏冠、林智勝等球星領導，「今年是大家一起去連結球隊，場上9個人都是領導者。」今年的龍隊與2023年相比，誰的戰力較強？葉總想了一下，沒有給出明確答案，但他形容2023年的龍隊是初生之犢，靠著一股拚勁，「現在看起來是什麼都很清楚，算的都比我還精。」葉總也笑說，「現在我只要跟上他們就好，盡量不要影響到他們，有需要的時候可能幫一下，不然他們已經是自己的團隊了。」