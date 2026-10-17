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▲田曦薇把丫鬟的臉劃破做戲。（圖／翻攝自Netflix）

▲田曦薇的另一個角色「阿丑」是流落在外的真千金。（圖／翻攝自Netflix）

▲阿丑把凌辱她的男子頭顱砍下來。（圖／翻攝自Netflix）

田曦薇主演的《嫁金釵》登上Netflix熱播榜第二名，她在劇中分飾兩角，一個是夜香婦阿丑，一個是個性跋扈的假千金魏嬈（後改名君黛）。第一集中，君黛就因為身邊婢女拿錯釵子，大發雷霆一秒變臉，往婢女臉上賞了一個反手巴掌，婢女的臉都被打到歪掉。阿丑更狠，沒人性的老爸用300錢就把她賣掉，阿丑直接把趴在她身上亂親的男子的頭砍下來。第一集都還沒看完，觀眾都驚呼這次2個角色都超難演，但也因為如此，不少人說田曦薇發狠有點用力過猛的感覺，演技有些尷尬，直到第4集後才逐漸開始變好。《嫁金釵》一登上Netflix，馬上就擠進熱播排行榜第二名，第一集中，君黛正在梳妝打扮，準備與世子見面，結果丫鬟在替她選釵子時，挑了一隻京城「獨有」的品項，君黛不知道發什麼瘋，往丫鬟臉上賞了一個反手巴掌，臉都被打歪，原來是「獨」字感覺是在詛咒她的婚姻，有唱衰之意。後來君黛跟其他女生爭寵，不但自傷還把丫鬟的臉畫傷，將現場搞得滿地血跡，看起來超級悲慘，這和她在《逐玉》中甜美、正義的形象差很大，讓觀眾大吃一驚。但也有人說田曦薇發狠有點用力過猛，幾個場面看了都替她尷尬。而另一角色是夜香婦阿丑，原本就設定阿丑和君黛長相神似，在世子（閆桉 飾）打仗重傷後，君黛不想嫁過去一輩子守寡，便找到阿丑讓她替嫁，阿丑的父親毫無人性，用300錢就把她賣掉，讓男人欺辱，阿丑奮力抵抗，拿刀將男子的頭直接砍下來，走出房門，把頭顱丟給父親，「阿翁，你的300錢。」把路人都嚇瘋。但其實，阿丑才是真正的承安伯府貴女「魏嬈」，小時候因家庭變故被調換出府，為了替養母治病扛起養家責任，個性外柔內剛，最後逆襲上位，而她替嫁之後，原本的假千金就沒辦法用「魏嬈」的名字生活，在姑母的建議下，才改名君黛。世子在大婚之後奇蹟清醒，阿丑也替嫁後慢慢查出自己身世的祕密，君黛也不滿自己的榮華富貴被奪去，第4集中把魏嬈關起來想燒死她，形成兩朵黑蓮花互相抗衡的局面。田曦薇過去都演傻白甜居多，此次演惡女，還一次兩個，開播之前就已經引來討論，如今終於播出，立刻空降Netflix熱播榜，緊追在金智媛的《Doctor X》之後。