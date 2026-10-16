我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone Duo今晚8點預購！Apple Store官網關閉：我們等會見

▲Apple首款摺疊手機iPhone Duo將於今日晚上8時開放民眾預購。（圖／美聯社／達志影像）

最快10/23就能送達！iPhone Duo頂規破11萬：尺寸、價格一次看

▲蘋果發表會帶來3款新機，包括iPhone 18 Pro系列、首款摺疊機iPhone Duo，台灣價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果首支摺疊機iPhone Duo將於今（16）日20時開放預購，屆時台灣民眾可至Apple Store官網與Apple Store App搶購。隨著時間將至，Apple Store線上商店已暫時關閉，並公告9字「早鳥別急，我們等會見」，讓一票果粉相當興奮，預計今晚8點一到，將會迎來一場搶機大戰。蘋果首支摺疊機iPhone Duo將於今晚8點開放民眾預購，預計將會一機難求。隨著新機即將到來，Apple Store官網也出現動靜，稍早Apple Store線上商店已經暫時關閉，並貼出公告8字「早鳥別急，我們等會見」，強調一切即將準備就緒，晚上8點開始預訂，更向果粉喊話「稍後見！」根據台灣Apple Store官網資訊顯示，iPhone Duo將於10月16日（週五）晚間8點正式開放預購，並在10月23日正式上市。至於最快何時可以運送，蘋果官網也顯示多數地區都能在10月23日送達。目前iPhone Duo共提供2種顏色，包括星光白色、夜空色兩種，僅支援 eSIM，儲存容量共有256GB、512GB、1TB及2TB，最低入門款價格要7萬4900元，最貴則要價11萬8900元，是蘋果有史以來最貴的iPhone。