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台北市天母國中傳出有8名學生吃了營養午餐後，發生嘴唇紅腫、身體不適等狀況，隨後被送往台北榮總就醫，並打完抗過敏針後，身體狀況才逐漸穩定。台北市府教育局獲報，第一時間就會同衛生局啟動聯合稽查，並將檢體送驗。對此，台北市長蔣萬安今（16）日表示，目前正在等待檢驗結果，並啟動相關應變機制，備援、停止供餐、關懷孩子，以及關心家長給予各方面的協助。北市府經調查後發現，該學校的供膳業者是新北市的愛欣食品有限公司，但其他6間學校沒有接獲學校師生反應身體不適的狀況，今日已和新北市衛生局到團膳業者的廚房進行稽查，包含環境衛生的清查及採樣檢驗。蔣萬安強調，教育局昨天在接獲通報以後，第一時間就和衛生局到學校去稽查，而且採樣送驗。那目前了解8位學生，7位都已經恢復上課。雖然業者提供其他6個學校都沒有發生同樣的狀況，但為慎重起見，一樣採檢送驗，就等待相關的檢驗結果出來。現在已預防性的先要求業者停止供餐，啟動備援機制。