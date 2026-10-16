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百事可樂面臨多重夾擊

美國速食龍頭肯德基（KFC）於15日正式宣布，已簽署協議指定可口可樂（Coca-Cola）為其美國門市的飲料合作夥伴，結束了肯德基與百事可樂（PepsiCo）長達近40年的合作關係，在市場投下震撼彈，為當前面臨銷售放緩與投資人壓力的百事可樂再添重擊。根據《路透社》報導，肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）與可口可樂發布聲明，指出全美3718家肯德基門市將自2027年春季起，全面供應可口可樂系列產品。至於這次合作的其他具體財務細節，雙方則尚未公開。肯德基與百事可樂的淵源可追溯至1986年，當年百事可樂收購肯德基以擴展其食品版圖。儘管百事可樂於1997年將肯德基、必勝客、塔可鐘等餐飲品牌分拆獨立，雙方在飲料供應上的合作仍一路延續至今。金融服務公司Freedom Capital Markets首席市場策略師傑伍茲（Jay Woods）指出，「失去像肯德基這樣知名的大型品牌夥伴，對百事可樂來說無疑是個極糟糕的訊號，這可能會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。在同一個產業中，兩家巨頭走向如此截然不同的命運，情況相當罕見」。此時失去肯德基的訂單，對百事可樂而言極為不利。目前該公司正努力振興美國本土的飲料銷售，同時其零食業務也因產品提價及消費者轉向健康飲食而面臨成長瓶頸。百事可樂執行長拉古阿塔（Ramon Laguarta）本月早些時候曾坦言，公司的營收成長與利潤復甦速度「比預期要慢」。此外，百事可樂目前正面臨激進投資機構「艾略特管理公司」（Elliott Investment Management）的強烈監督，後者已要求百事可樂剝離績效不佳的資產，並全面改善北美市場的營運表現。不過，儘管失去了美國肯德基的合作，百事可樂發言人向路透表示，公司近期已與百勝餐飲集團續簽了塔可鐘以及肯德基海外門市的供應合約。此外，百事可樂仍維持著其他知名連鎖品牌，像是Subway、Jersey Mike's Subs以及必勝客的飲料供應合約。無論如何，拿下肯德基對可口可樂來說顯然是一場勝利，進一步鞏固了優勢地位。可口可樂長期以來一直是麥當勞與溫蒂漢堡的飲料合作夥伴，如今再加上肯德基，無疑在其全美速食版圖上補強了一塊重要拼圖。