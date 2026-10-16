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▲摩瑟水晶「2026 Moser奇幻摩瑟」巡迴展即日起至10/18於高雄大立A館國裕專櫃登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「2026 Moser奇幻摩瑟」以「藝境之巔，耀世鋒芒」為題，匯聚摩瑟經典作品與當代頂尖雕刻藝術，帶領觀者走進一場融合歷史、神話與手工技藝的非凡旅程。（圖／記者陳美嘉翻攝）

摩瑟水晶「2026 Moser奇幻摩瑟」巡迴展即日起至10/18於高雄大立A館國裕專櫃登場。以「藝境之巔，耀世鋒芒」為題，匯聚摩瑟經典作品與當代頂尖雕刻藝術，帶領觀者走進一場融合歷史、神話與手工技藝的非凡旅程。今(16)日摩瑟水晶國際級雕刻大師史沃博達大師（Radek Svoboda）親臨高雄，分享多年創作歷程、雕刻技藝與藝術理念。國裕精品執行董事欒慎寰表示，摩瑟水晶雕刻大師以水晶為畫布、刻刀為筆，將古典神話、人物之美與自然生命融入晶體之中，每一道刀痕都蘊含精準掌控與深厚功力。此次展出作品包括充滿古典神話意象的《天神之戀》、栩栩如生的《虎嘯山林》，以及展現古典神話的優雅生命力《花神芙蘿拉》。史沃博達大師則以人物與神話題材見長，作品《麗妲天鵝戀》與《凌波仙子》，將人物姿態、神情與流動線條化為水晶中的立體詩篇。透明材質與雕刻光影交織，使每一個角度都呈現不同的藝術表情。此次巡迴展不僅聚焦於大師雕刻，更完整呈現摩瑟多元而精緻的藝術世界。摩瑟水晶雕刻大師賽林格的《海神波賽頓》，以雄渾姿態展現神祇力量；史卡拉大師的《雲端小愛神》，則以細膩雕琢呈現天真浪漫的古典情境。此外，展覽亦帶來摩瑟經典系列，包括以色彩與幾何線條展現現代美學的《翡翠之光》、充滿復古藝術氣息的《粉紅佳人》，以及融合酒器、工藝與收藏價值的水晶酒具禮盒。其中，「摩瑟大師雕刻杯」更以龍、虎、馬、羊、猴、雞等經典動物雕刻題材，展現摩瑟雕刻藝術的深厚底蘊。每一只水晶杯皆經由大師級工藝細細雕琢，讓日常器物蛻變為值得珍藏的藝術作品。