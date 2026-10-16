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▲團播女主播爆料遭金主要求傳裸照，還公開超噁對話。（圖／翻攝自微博@看看新聞Knews）

中國近年開始流行多人直播的「團播」形式，由多位年輕男女主播組成一個團隊，在同一個直播間內輪流或共同進行才藝表演、跟粉絲互動，許多經紀公司也為了徵才，打出每日直播6小時、月入破萬的條件，吸引大批年輕人加入。不料近日竟驚爆黑幕，多名女直播主受訪爆料部分公司為了衝打賞業績，要求主播每天跟數十名、上百名金主私訊、吃飯、約會等互動，還有主播爆料被要求傳裸照，超噁對話全公開。據中國媒體《看看新聞Knews》報導，近日有多名女直播主受訪揭露團播黑幕，一名化名為林夕的主播，因為徵才條件而加入團播行業，原以為工作就是直播、跳舞到時間就能下班，不料入行後發現，直播的6小時只是開始，為了能獲得更多打賞，下播後還被要求要私下聯繫金主。另一名化名為李言的女主播，還透露必須到別的直播間看有哪些大哥刷票，並私訊他們挖牆腳。李言透露原本公司的作業是一天20條，後來越來越多，甚至變成上百條，公司還會檢查每個人的完成進度，沒完成還有罰單，被扣錢等。除了線上外，主播還被要求私下跟金主見面，地點在酒吧、KTV、撞球館等都有。化名為尹月的主播說見面聊一聊，就會被誤解想發生關係，還有主持人曾稱：「現在主播跟陪酒工作有什麼差別。」有主播公開對話截圖，竟有金主要求發沒穿衣服的裸照，讓主播們漸漸對工作感到不安。李言還提到有些人會發各種低俗照片給主播，讓自己看了都想報警，直言工作上不僅要陪吃飯、陪看電影、陪一大堆事情，根本像是「三陪」。公司也會對主播進行洗腦，施壓問說為什麼其他人有票，妳沒票，「因為妳沒有按照我們方式做。」而公司所說的方式就是陪見面等、或是答應金主要求等，團播的黑幕也讓網友都超震驚。