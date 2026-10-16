我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取連推出一系列競選小物募款。（圖／林浤澤提供）

▲ 林浤澤推出毛巾、飄帶、T-shirt等全套組合文宣品販售，另加贈形象小卡。期待與民眾繼續一起為高雄打拚。（圖／林浤澤提供）

高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤公布，以「持續改變」為主軸，推出全新視覺識別，臉書粉專與LINE官方帳號同步換上新面貌，並一口氣推出系列競選小物與形象影片，更推出毛巾、飄帶、T-shirt等全套組合文宣品販售，另加贈形象小卡，期待與民眾繼續一起為高雄打拚。林浤澤表示，這次的核心主軸「持續改變」，可以合起來看，拆開來也各有意涵。「持續」是我這四年已經在做、而且會繼續做下去的事，讓環境更安全、照顧更有溫度、社區更緊密。」林浤澤也說，「改變，則是我想為明孝里再往前帶的新進展，讓在地經濟更活絡、交通更友善、孩子的教育資源更多元。」林浤澤強調，「四年前我提的政見，在鄉親的陪伴下，都一步一步做到了。做過的算數，承諾的繼續，這就是『持續改變』的意思。」配合主軸，林浤澤的臉書粉專與LINE官方帳號也同步改版，整體視覺以「持續改變」為精神核心，並採取充滿活力的曙光黃與給人沉穩印象的港灣藍兩種不同的配色版本，希望讓鄉親一眼感受到「穩定中帶著向前」的調性。LINE官方帳號也重新整理，往後里政消息、活動資訊、工程進度都會即時更新，讓找里長、問里政更方便。這次同步推出一系列競選小物，包括「持續應援毛巾」、「一起走飄帶」、「持續改變T-shirt」與「持續隨行徽章」，每一款都融入「持續改變」的設計元素，高規格打造里長選舉的新高度。毛巾、飄帶、T-shirt和全套組，還會加贈林浤澤形象小卡，讓支持者笑說「好像在買偶像周邊」。林浤澤說，會這麼用心做小物，是希望把理念帶進鄉親的日常，也讓優秀的設計師能被看見。「不管是毛巾、飄帶還是徽章，上面都有『持續改變』。大家願意戴著、用著，就是把這份理念一起帶著走。」林浤澤表示，四年前他希望成為一位「看得見、找得到、用心聽、能放心」的里長；四年後，他想再加一句——「做得到」。「換新視覺、推小物，不只是為了好看，而是想用更清楚的方式，把我要做的事告訴大家。」林浤澤說，接下來他會帶著「持續改變」走進每一條巷弄，和鄉親面對面。「明孝向前，我們繼續。這一次，也請大家繼續跟我一起。」