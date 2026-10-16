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西門町甜甜圈店員「跳出櫃台揍大媽」！路人直擊傻眼

▲店員與一名黑衣婦人起了口角，婦人甚至拿起門市周邊物品砸向櫃台，接著店員直接跳出櫃台，並朝婦人追打。（圖／翻攝Threads）

店員追打大媽！業者還原始末道歉了

西門町某甜甜店今（16）日傍晚發生一起衝突事件，有顧客前往該店消費，直擊店員與黑衣婦人爆發口角，後來情緒失控演變成肢體衝突，店員最終暴怒直接跳出櫃台，並朝婦人狂揮好幾拳，一旁的顧客嚇到連忙逃串，畫面隨即在網路上瘋傳。對此，當事店家還原始末，表示顧客未依規定排隊被勸導而不滿，因此對門市夥伴言語辱罵，甚導致夥伴情緒受到影響，針對衝突店家也致歉，表示「會對夥伴進行情緒管理，以及應對危機的內部輔導與教育」。今（16）日傍晚時刻有民眾前往西門町某甜甜圈店消費，怎料，等待餐點到一半突然發現店員與一名黑衣婦人起了口角，婦人甚至拿起門市周邊物品砸向櫃台，接著店員直接跳出櫃台，並朝婦人追打，嚇得一旁的顧客連忙跑開。在影片過程中，黑衣婦人還不斷喊著「過分欸」、「我花錢你還打我？」現場杯盤狼藉。影片曝光後，隨即在網路上引發大量討論，短短1小時已累積超過87萬人觀看，6千多人留言，9.5萬人轉發。對此，當事店家於留言區還原始末，並公布監視器畫面，表示對於10月16日傍晚在門市發生的衝突事件，我們深感抱歉，強調有必要向大家客觀說明事發經過。店家指出，今日有一位顧客未依規定排隊。為了維護現場其他遵守規則顧客的權益，夥伴於第一時間依照規範進行禮貌勸導。但當輪到該位顧客點餐時，顧客因不滿先前被勸導，對門市店員進行了持續且激烈的言語辱罵。在長時間的言語攻擊下，門市夥伴情緒受到嚴重影響，一時失控拿了甜甜圈擲向對方；而該位顧客隨後也拿現場機器砸向夥伴與櫃檯，導致門市設備損毀、現場陷入混亂。業者強調，無論現場多麼混亂或受到何種言語刺激，作為服務店家，夥伴動手丟擲物品確實是不當的行為，強調不會逃避責任，並向當時在場受到驚嚇的其他顧客，以及關注這起事件的朋友致上最深切的歉意，承諾會對夥伴進行情緒管理，以及應對危機的內部輔導與教育。針對顧客插隊及言語辱罵的行為，業者也硬起來表示，堅持維護公平排隊秩序與門市夥伴人身安全的立場，對於後續產生的設備損毀與肢體衝突，將交由相關單位客觀調查與處理，並再次對於今日造成大家的不便深感抱歉，「未來我們會更加努力優化排隊引導與危機處理流程，提供大家更好的消費環境。」