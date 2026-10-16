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台大一名中國交換生在抖音發布「捏住賴清德」的錯位照片，並配文「小小賴清德拿下」、「堅決反對台獨」、「堅持一個中國原則」、「兩岸統一是歷史必然」等字眼，引起台灣網友怒火後急刪文。移民署今（16）日廢止其入境許可並驅逐出境，國民黨文傳會主委陳以信晚間直言，大陸交換生隔空捏賴清德頭部的影片確實不妥，但竟因此遭驅逐出境，還被禁止五年入境，民主國家總統本就該接受嘲諷，讓台灣民主蒙羞。陳以信批評，民進黨天天批評中共箝制言論自由，現在卻連大學生隔空捏一下賴總統的頭都受不了，難道民進黨政府比中共還不能容忍批評領導人？陳以信自嘲：「我每天都在批評賴清德，照這個標準，我是不是也該被驅逐出境？」陳以信強調，民主國家的總統本來就該接受批評與嘲諷。台灣驕傲的民主自由，竟然自由到連總統的頭都不能隔空捏一下。陳以信批評，陸委會以「違背對等尊嚴」作為處分理由，是自我貶低台灣民主應有的高度。他反問，難道賴總統的面子，比台灣民主的面子還重要？陸委會的作法，不僅讓人質疑民進黨政府的民主尺度，更讓台灣引以為傲的民主自由蒙羞，實在讓台灣民主汗顏。移民署說，依「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」第12條等相關規定，中國大陸人士經許可來臺期間，若從事違背對等尊嚴原則之不當行為，得廢止其許可。針對王男之不當行為，除廢止入境許可驅逐出境外，並管制5年內不予許可申請來臺，以及嚴審後續申請案。