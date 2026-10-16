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資深媒體人趙少康近日因兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部反彈，中央委員江永雄發起連署，要求開除他的黨籍。桃園市長張善政晚間開第一槍，反對連署開除趙少康，更問國民黨中央委員，「難道我們對自己的理念，已經失去容納不同聲音的信心？」張善政說，趙少康是一位正直敢言、也始終關心國家前途的媒體人，也對國民黨非常支持，他一直非常敬重。今天傳出國民黨中央委員發起連署，要求開除趙少康的黨籍，他認為這是非常不明智的做法。張善政說，他理解面對最近的政治局勢，許多朋友心裡難免焦急。但他始終相信，真正有力量的團結，來自彼此的信任，而信任需要時間累積，也值得共同珍惜。趙少康日前專訪了我的對手，接下來也會在下周專訪他，這再正常不過，也是民主政治應有的樣貌。張善政說，政治人物本來就應該接受不同觀點的檢驗，讓選民有機會比較政策、判斷是非。對自己的理念有信心，就不必害怕不同的聲音；對自己的夥伴有信心，也不必因為一場訪問而懷疑彼此。應該有這樣的成熟與自信，大家需要更多朋友，而不是把原本並肩同行的人推得更遠。讓大家把力量留給真正重要的事情，把團結化為繼續向前的勇氣。中央委員江永雄發起連署開除趙少康黨籍，批評趙包庇台灣獨立頑固分子、自毀藍軍立場、拖累黨內選情，主動兩度專訪、公開禮遇、給予曝光舞台予大陸正式列冊立案追蹤的台灣獨立頑固分子沈伯洋，甚至公開予以肯定、美化形象，無異替分裂勢力助攻、替獨派洗白立場。連署批評趙少康踐踏黨的核心價值、欺騙藍軍支持者、重傷本黨選情、模糊國民黨立場，請本黨考紀會依黨章規定，審理本案並開除趙少康黨籍，更說大是大非不容模糊、黨格黨紀不容踐踏、個人不能透支全黨。