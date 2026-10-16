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Global Mall新左營車站週年慶將於10月22日起登場，祭出消費滿額點數加倍送、9大品牌優惠及車站限定商品，並引進多家人氣餐飲新櫃。結合車站交通樞紐優勢，滿足通勤旅客、返鄉族及在地消費者的多元需求。週年慶祭出多波回饋，第一波於10月22日至11月4日，指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員當日首次綁定GMpay，刷中信聯名卡單筆滿2,000元送100元電子禮券；iMall會員於指定專門店當日單筆消費滿300元，點數兩倍送。看準秋冬換季購物需求，Global Mall新左營車站集結9大品牌推出週年慶限定優惠。此外，於週年慶期間首次推出多款「車站獨家」與限定商品，括「牛角燒肉食堂」角切牛五花鐵板定食推薦價299元、周氏蝦捲週年限定套餐特價295元等，滿足旅客及家庭聚餐需求；伴手禮方面，推出獨家活動商品的品牌涵蓋「肉乾小開」、「魷樂園」和「一之鄉」等。為持續優化餐飲品牌，週年慶檔期引進多家人氣新櫃，包含2樓「葵米」、「雞三和」，以及3樓「阿蘭古灶」等，從特色飲品、暖心料理到傳統風味美食，豐富車站商場餐飲選擇。周年慶限定「點加金」活動，祭出哆啦A夢限定周邊商品，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家。10月22日至11月16日展開期間，加碼推出哆啦A夢限定套色明信片集章活動，活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。