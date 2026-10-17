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▲楊雨潼（如圖）因被田曦薇扇巴掌，而一臉委屈又害怕的模樣看向對方。（圖／翻攝自微博）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉等人主演，已在今（16）日正式於優酷、Netflix同步開播。田曦薇這次一人分飾兩角，首度演惡女，讓外界都非常期待。而在首集中，田曦薇就完美展現惡女本性，狂扇太傅千金謝畫樓（楊雨潼 飾）主僕二人的巴掌，還怒喊：「急什麼？少不了妳的。」直接讓眾人看呆，還封她為「掌公主」。田曦薇這次在《嫁金釵》中一人分飾兩角，飾演承安伯府真千金魏嬈，與侯府假千金君黛，兩個角色都是惡女人設。而在首集中，田曦薇就完美呈現角色特性，在聽到楊雨潼飾演的太傅千金謝畫樓的丫鬟在背後說自己閒話時，不說二話直接狂扇她兩巴掌，一旁楊雨潼想幫丫鬟說話，表示她性子直率、不存惡意，田曦薇反手拍過去堵住她的嘴，還邊怒喊：「急什麼？少不了妳的。」楊雨潼被田曦薇打的轉了一圈，扶住涼亭的欄杆才站好，並委屈的摸著自己的臉看向對方，田曦薇步步逼近宣示主權，「陸郎（閆桉 飾）自幼與我定親，便是歸我所有，妳也敢惦記他，天下凡我魏嬈所有，寧可他化為齏粉，絕不與旁人分毫，與我相爭，憑妳也配。」還掐住對方脖子，說完就將人推下涼亭，露出滿意微笑，惡女行徑直接讓劇迷看的雞皮疙瘩。田曦薇突破形象的惡女演技，也引發大量討論，「魏嬈這巴掌扇出了氮泵感，田曦薇太會演惡女了！」、「掌公主駕到，太好看啦」、「好爽的惡女，好可憐的雨潼哈哈。」