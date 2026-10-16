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日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G3今（16）日持續進行，太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊再度上演逆轉秀，靠著正木智也的逆轉2分砲，以6：2擊退北海道日本火腿鬥士隊，系列賽以5勝0敗將火腿隊「橫掃」出局，並闖進日本大賽，此役「台灣至寶」中繼0.1局失2分，被敲出1安、送出1次保送；中央聯盟阪神虎隊與橫濱DeNA海灣之星隊之戰，橫濱隊靠著3局上佐野恵太致3分砲，以4：0完封阪神隊，系列賽形成3勝1敗「聽牌」局面。手握2場「保送勝」的軟銀隊，昨日靠著栗原陵矢的再見滿貫砲以6：2氣走火腿隊，連續2天演出逆轉勝，將系列賽拉開至4勝0敗「聽牌」的局面。面臨「背水一戰」的火腿隊，今日在G3開賽就先發制人，開路先鋒郡司裕也擊出二壘安打，兩出局後清宮幸太郎補上適時安打，替火腿隊先馳得點。軟銀隊在3局下吹起反攻號角，山本祐大敲出二壘安打，並藉由推進以及庄子雄大的安打攻下追平分，雙方形成1：1平手。5局上火腿隊攻勢再起，水野達稀敲出超前比分安打，火腿隊要回領先，不過5局下軟銀隊馬上反擊，正木智也狙擊加藤貴之，一發2分砲將比分改寫成3：2。6局下孫易磊登板，雖然先解決柳田悠岐拿下1出局，但隨後保送牧原大成又被山本祐大擊出帶有1分打點的三壘安打，火腿對也立刻換投，但接手的玉井大翔被敲安失分，且算在孫易磊帳上。最終軟銀隊6：2擊退火腿隊，連續3場演出逆轉秀，系列賽以5勝0敗將火腿隊「橫掃」出局，闖入日本大賽。總計孫易磊此役中繼0.1局失2分，被敲出1安，另外送出1次四壞球。火腿隊今日輸球後，今年球季也告一段落，本季孫易磊例行賽出賽22場，其中2場先發、20場後援，拿下2勝1敗、8次中繼成功，共投30.2局失掉10分（9責失分），防禦率2.64。中央聯盟阪神隊與橫濱DeNA隊之戰，橫濱隊靠著3局上佐野恵太的3分砲奠定勝基，終場就以4：0完封阪神隊，拿下3連勝，系列賽形成3勝1敗「聽牌」局面。值得一提的是，橫濱隊從G1首局就完美封鎖阪神隊打線，加上此役，共賞了27顆滷蛋給阪神隊。