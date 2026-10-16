我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張秀卿6天前才於演唱會慶功宴上，大方與王國贊熱吻，不料今日就證實已離婚3年。（圖／名人演藝事業提供）

金曲歌后張秀卿10日在台南舉行《辣妹駕到2演唱會》，小12歲老公王國贊也驚喜現身慶功宴送上10萬元的「千鈔花束」，兩人還當場熱吻，感情非常甜蜜。不料才事隔6天，張秀卿今（16）日突發文證實已在3年前與老公離婚，還憤怒提到對方欠下的巨額債務，直言：「我也是受害者。」張秀卿今日發聲明證實已與王國贊在3年前辦理離婚，表示在十多年的婚姻路上，發現兩人的理念與對人生規劃越走越遠，所以決定和平離婚，「因為出於善良，不忍立即請他搬離，我選擇讓他持續住在家中。」並強調兩人關係就是室友，雖然住一起，但見面次數一年大約只有30幾天。張秀卿表示自己給對方打理好的時間，讓他搬離家中，但始終沒得到回應，王國贊在外面的事業，也從未告訴張秀卿。張秀卿也提到王國贊欠下的巨額債務，並表達了憤怒，直言：「我也是受害者。」她透露今年9月以自己名義幫對方向銀行貸款2800萬元、還借了他現金600萬元，原只是想幫對方度過難關，「但沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主！」除此之外，張秀卿還表示在2025年與2026年的演唱會酬勞等相關費用都沒收到，自己像家人般對待對方，「怎料王國贊先生選擇不負責的逃避，陷我於不義。」並喊話王國贊勇於面對，負責任處理債務。張秀卿也透露一直未公開離婚的原因，「因為身為藝人我只想帶給大家歡樂，很多的苦衷只能往肚裡吞。」不想讓外界為她操心，並道歉表示：「對不起現在還是讓大家煩心了，再次的抱歉！」突然的離婚消息，雖然讓外界震驚，但不少粉絲都紛紛留言安慰。