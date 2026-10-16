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官網預購iPhone Duo卡死！首批10分鐘沒了：全款明年才有貨

▲iPhone Duo今晚開放預購，但官網與APP突然卡死，甚至跳出「興奮嗎？我們也一樣」畫面。（圖／台灣蘋果官網）

▲目前星光白、夜空色旗下4種容量都非常搶手，預定都得等到2027年1月22日。（圖／台灣蘋果官網）

最快10/23就能送達！iPhone Duo頂規破11萬：尺寸、價格一次看

▲iPhone 18 Pro系列、首款摺疊機iPhone Duo，台灣價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果首支摺疊機iPhone Duo將於今（16）日晚間8點開放預購，眾多用戶第一時間守在電腦、手機前開搶，但開放當下Apple Store官網與APP同時卡死，不斷跳出「興奮嗎？我們也一樣」畫面，並請用戶先停留在頁面，讓準備搶首批的果粉相當崩潰。《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，第一批10月23日出貨的iPhone Duo在10分鐘內沒貨，目前全款都得等到2027年1月22日才能拿到手。iPhone Duo在晚間8點正式預購，但開放當下Apple Store官網與APP卡死，甚至跳出「興奮嗎？我們也一樣」畫面，並表示將帶領用戶進入預定流程前，請用戶先停留在頁面。《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間觀察，iPhone Duo第一批10月23日出貨在10分鐘內就銷售一空。實際查看台灣蘋果官網，目前星光白、夜空色旗下4種容量都非常搶手，預定都得等到2027年1月22日，讓一票果粉驚呼「買這麼多年第一次沒搶到首批」、「已經到一月底了，超扯」。根據台灣Apple Store官網資訊顯示，iPhone Duo將於10月16日（週五）晚間8點正式開放預購，並在10月23日正式上市。至於最快何時可以運送，蘋果官網也顯示多數地區都能在10月23日送達。目前iPhone Duo共提供2種顏色，包括星光白色、夜空色兩種，僅支援 eSIM，儲存容量共有256GB、512GB、1TB及2TB，最低入門款價格要7萬4900元，最貴則要價11萬8900元，是蘋果有史以來最貴的iPhone。