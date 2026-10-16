我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨首都金邊日前發生一起槍擊案，一名在政府任職的高級官員，因長期懷疑妻子紅杏出牆，在街頭目擊妻子載著一名男性外出時，竟失控駕車高速追逐並開槍逼停。沒想到車輛停下後，該名官員才赫然發現，遭到自己開槍擊中的「小王」，竟是自己親生兒子。綜合當地媒體報導，這起「捉姦誤傷親兒子」的烏龍發生於14日晚間8時20分左右，地點位於金邊仙市區。涉案男子為柬埔寨礦產與能源部副總局長莫速柏達（Mok Sokphea）。警方調查指出，莫速柏達懷疑妻子與其他男子有不正當關係，案發當晚，他在路上巧遇妻子轎車，發現副駕駛座上坐著一名男性，當下認定對方就是介入自己婚姻的第三者，隨即理智線斷裂，踩油門展開追逐逼車。在過程中，莫速柏達不僅涉嫌多次以車輛碰撞妻子的座車，更在氣急敗壞下掏出隨身攜帶的手槍朝妻子車輛開槍，試圖逼迫妻子停車，然而流彈卻傷及妻子車上副駕駛座男子。等到雙方車輛停下後，莫速柏達衝上前開門「抓姦」，這才發現倒在血泊中、腹部中彈的男子，竟是自己的親生兒子。驚覺闖下大禍的他隨即撥打電話報警求助，警方接獲報案後趕抵現場，當場拘留莫速柏達並查扣涉案的K59手槍，受傷的兒子則被送往附近醫院救治。至於全案的詳細始末，仍待後續調查釐清。