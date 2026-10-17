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預測項目 第一名 (得票率) 第二名 (得票率) 第三名 (得票率) 2027年NBA總冠軍 聖安東尼奧馬刺(50%) 奧克拉荷馬雷霆(43%) 無 東區冠軍 紐約尼克(32%) 費城76人(19%) 克里夫蘭騎士(15%) 西區冠軍 聖安東尼奧馬刺(34%) 奧克拉荷馬雷霆(34%) 明尼蘇達灰狼(12%) 最佳休賽季操作球隊 費城76人(73%) 邁阿密熱火(10%) 夏洛特黃蜂(7%) 進步最多球隊 印第安納溜馬(43%) 華盛頓巫師(23%) 猶他爵士(13%) ▲在「哪支球隊將贏得2027年NBA總冠軍」的預測中，聖安東尼奧馬刺獲得高達50%的選票。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

預測項目 第一名 (得票率) 第二名 (得票率) 第三名 (得票率) 年度MVP 文班亞馬(77%) 約基奇(10%) 愛德華茲(7%) 建隊首選球員 文班亞馬(93%) 亞歷山大、弗拉格(並列獲票) 無 最迫使對手調整戰術 文班亞馬(47%) 約基奇(33%) 亞歷山大(10%) 最可能迎來爆發賽季 哈波(27%) 弗拉格等多名球員(7%) 無 帶來最大影響的補強 安戴托昆波(53%) 布朗(20%) 詹姆斯、雷納德(13%) 最被低估的補強 哈里斯(20%) 羅賓森(17%) 里德(10%) ▲在「誰將贏得2026-27賽季MVP」的預測中，文班亞馬（Victor Wembanyama）獲得了高達77%的選票。（圖／美聯社／達志影像）



位置 第一名 (得票率) 第二名 (得票率) 第三名 (得票率) 最佳控球後衛(PG) 亞歷山大(67%) 布朗森(20%) 唐西奇(10%) 最佳得分後衛(SG) 愛德華茲(73%) 亞歷山大(13%) 唐西奇(10%) 最佳小前鋒(SF) 唐西奇(37%) 塔圖姆(33%) 雷納德(17%) 最佳大前鋒(PF) 安戴托昆波(70%) 文班亞馬(23%) 無 最佳中鋒(C) 約基奇(63%) 文班亞馬(37%) 無

▲在「哪位球員的加盟將帶來最大影響」的預測中，阿德托昆博轉戰邁阿密熱火以53%的得票率位居第一。（圖／翻攝自字母哥個人X）

2026-27賽季的美國職籃NBA即將點燃戰火，NBA官方於日前公布了第25屆年度總經理（GM）問卷調查結果。在這份針對全聯盟各隊總經理進行的48道問題調查中，聖安東尼奧馬刺隊成為最大贏家，不僅在奪冠預測中拔得頭籌，陣中超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）更在多項球員預測中以壓倒性的得票率稱霸，包含被高度看好將奪下本季年度最有價值球員（MVP）。今年的調查規定總經理不能將票投給自己的球隊或球員。在「哪支球隊將贏得2027年NBA總冠軍」的預測中，聖安東尼奧馬刺獲得高達50%的選票，力壓奧克拉荷馬雷霆的43%。馬刺被總管們視為「既是未來也是現在」的強權，陣中以22歲的文班亞馬、21歲的卡斯爾（Stephon Castle）以及20歲的哈波（Dylan Harper）組成的核心陣容，被認為已具備衝擊總冠軍的實力。在西區排名的預測中，馬刺與雷霆同樣名列前茅，明尼蘇達灰狼與丹佛金塊則緊追在後。東區方面，紐約尼克以壓倒性優勢被預測將成為東區霸主，費城76人與克里夫蘭騎士則分居二、三名。馬刺球星文班亞馬無疑是本次調查最受矚目的焦點。在「誰將贏得2026-27賽季MVP」的預測中，他獲得了高達77%的選票，遙遙領先衛冕者金塊隊約基奇（Nikola Jokic）的10%。更令人驚豔的是，在「如果你今天開始建立一支球隊，且能簽下任何球員，你會選擇誰？」的題目中，文班亞馬獲得了驚人的93%選票。這不僅讓他連續兩年蟬聯該項目榜首，更創下了GM調查歷史上該題目的最高得票率紀錄。此外，他也被認為是全聯盟「最迫使對手教練做出戰術調整」的球員，總計在本次調查中拿下了8個不同問題的榜首。在各個位置的最佳球員評選中，各隊總管給出了以下名單：在休賽季操作的評比中，費城76人以73%的得票率被評為「休賽季最佳操作球隊」。而在「哪位球員的加盟將帶來最大影響」的預測中，阿德托昆博轉戰邁阿密熱火以53%的得票率位居第一；布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）轉戰76人的交易也獲得不少總管的認可。另外，馬刺網羅哈里斯（Tobias Harris）被評為「最被低估的補強」；而印第安納溜馬則被視為本季「進步幅度最大」的球隊，獲得了43%的選票。