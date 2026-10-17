2026-27賽季的美國職籃NBA即將點燃戰火，NBA官方於日前公布了第25屆年度總經理（GM）問卷調查結果。在這份針對全聯盟各隊總經理進行的48道問題調查中，聖安東尼奧馬刺隊成為最大贏家，不僅在奪冠預測中拔得頭籌，陣中超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）更在多項球員預測中以壓倒性的得票率稱霸，包含被高度看好將奪下本季年度最有價值球員（MVP）。
馬刺與雷霆稱霸西區 過半總管看好馬刺奪冠
今年的調查規定總經理不能將票投給自己的球隊或球員。在「哪支球隊將贏得2027年NBA總冠軍」的預測中，聖安東尼奧馬刺獲得高達50%的選票，力壓奧克拉荷馬雷霆的43%。馬刺被總管們視為「既是未來也是現在」的強權，陣中以22歲的文班亞馬、21歲的卡斯爾（Stephon Castle）以及20歲的哈波（Dylan Harper）組成的核心陣容，被認為已具備衝擊總冠軍的實力。
在西區排名的預測中，馬刺與雷霆同樣名列前茅，明尼蘇達灰狼與丹佛金塊則緊追在後。東區方面，紐約尼克以壓倒性優勢被預測將成為東區霸主，費城76人與克里夫蘭騎士則分居二、三名。
文班亞馬狂掃8獎項 創下GM調查史上最高得票率紀錄
馬刺球星文班亞馬無疑是本次調查最受矚目的焦點。在「誰將贏得2026-27賽季MVP」的預測中，他獲得了高達77%的選票，遙遙領先衛冕者金塊隊約基奇（Nikola Jokic）的10%。
更令人驚豔的是，在「如果你今天開始建立一支球隊，且能簽下任何球員，你會選擇誰？」的題目中，文班亞馬獲得了驚人的93%選票。這不僅讓他連續兩年蟬聯該項目榜首，更創下了GM調查歷史上該題目的最高得票率紀錄。此外，他也被認為是全聯盟「最迫使對手教練做出戰術調整」的球員，總計在本次調查中拿下了8個不同問題的榜首。
球員最佳位置評比 亞歷山大獲選最佳控衛
在各個位置的最佳球員評選中，各隊總管給出了以下名單：
76人獲評休賽季最佳操作 字母哥轉戰熱火成最大補強
在休賽季操作的評比中，費城76人以73%的得票率被評為「休賽季最佳操作球隊」。而在「哪位球員的加盟將帶來最大影響」的預測中，阿德托昆博轉戰邁阿密熱火以53%的得票率位居第一；布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）轉戰76人的交易也獲得不少總管的認可。
另外，馬刺網羅哈里斯（Tobias Harris）被評為「最被低估的補強」；而印第安納溜馬則被視為本季「進步幅度最大」的球隊，獲得了43%的選票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的調查規定總經理不能將票投給自己的球隊或球員。在「哪支球隊將贏得2027年NBA總冠軍」的預測中，聖安東尼奧馬刺獲得高達50%的選票，力壓奧克拉荷馬雷霆的43%。馬刺被總管們視為「既是未來也是現在」的強權，陣中以22歲的文班亞馬、21歲的卡斯爾（Stephon Castle）以及20歲的哈波（Dylan Harper）組成的核心陣容，被認為已具備衝擊總冠軍的實力。
在西區排名的預測中，馬刺與雷霆同樣名列前茅，明尼蘇達灰狼與丹佛金塊則緊追在後。東區方面，紐約尼克以壓倒性優勢被預測將成為東區霸主，費城76人與克里夫蘭騎士則分居二、三名。
|預測項目
|第一名 (得票率)
|第二名 (得票率)
|第三名 (得票率)
|2027年NBA總冠軍
|聖安東尼奧馬刺(50%)
|奧克拉荷馬雷霆(43%)
|無
|東區冠軍
|紐約尼克(32%)
|費城76人(19%)
|克里夫蘭騎士(15%)
|西區冠軍
|聖安東尼奧馬刺(34%)
|奧克拉荷馬雷霆(34%)
|明尼蘇達灰狼(12%)
|最佳休賽季操作球隊
|費城76人(73%)
|邁阿密熱火(10%)
|夏洛特黃蜂(7%)
|進步最多球隊
|印第安納溜馬(43%)
|華盛頓巫師(23%)
|猶他爵士(13%)
馬刺球星文班亞馬無疑是本次調查最受矚目的焦點。在「誰將贏得2026-27賽季MVP」的預測中，他獲得了高達77%的選票，遙遙領先衛冕者金塊隊約基奇（Nikola Jokic）的10%。
更令人驚豔的是，在「如果你今天開始建立一支球隊，且能簽下任何球員，你會選擇誰？」的題目中，文班亞馬獲得了驚人的93%選票。這不僅讓他連續兩年蟬聯該項目榜首，更創下了GM調查歷史上該題目的最高得票率紀錄。此外，他也被認為是全聯盟「最迫使對手教練做出戰術調整」的球員，總計在本次調查中拿下了8個不同問題的榜首。
|預測項目
|第一名 (得票率)
|第二名 (得票率)
|第三名 (得票率)
|年度MVP
|文班亞馬(77%)
|約基奇(10%)
|愛德華茲(7%)
|建隊首選球員
|文班亞馬(93%)
|亞歷山大、弗拉格(並列獲票)
|無
|最迫使對手調整戰術
|文班亞馬(47%)
|約基奇(33%)
|亞歷山大(10%)
|最可能迎來爆發賽季
|哈波(27%)
|弗拉格等多名球員(7%)
|無
|帶來最大影響的補強
|安戴托昆波(53%)
|布朗(20%)
|詹姆斯、雷納德(13%)
|最被低估的補強
|哈里斯(20%)
|羅賓森(17%)
|里德(10%)
在各個位置的最佳球員評選中，各隊總管給出了以下名單：
|位置
|第一名 (得票率)
|第二名 (得票率)
|第三名 (得票率)
|最佳控球後衛(PG)
|亞歷山大(67%)
|布朗森(20%)
|唐西奇(10%)
|最佳得分後衛(SG)
|愛德華茲(73%)
|亞歷山大(13%)
|唐西奇(10%)
|最佳小前鋒(SF)
|唐西奇(37%)
|塔圖姆(33%)
|雷納德(17%)
|最佳大前鋒(PF)
|安戴托昆波(70%)
|文班亞馬(23%)
|無
|最佳中鋒(C)
|約基奇(63%)
|文班亞馬(37%)
|無
在休賽季操作的評比中，費城76人以73%的得票率被評為「休賽季最佳操作球隊」。而在「哪位球員的加盟將帶來最大影響」的預測中，阿德托昆博轉戰邁阿密熱火以53%的得票率位居第一；布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）轉戰76人的交易也獲得不少總管的認可。
另外，馬刺網羅哈里斯（Tobias Harris）被評為「最被低估的補強」；而印第安納溜馬則被視為本季「進步幅度最大」的球隊，獲得了43%的選票。