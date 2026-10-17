芝加哥公牛隊與洛杉磯快艇隊將是追求他的最有利競爭者，而金州勇士、布魯克林籃網、達拉斯獨行俠，則也有機會。該名高層表示：「就薪資空間與陣容契合度來看，目前只有少數幾個潛在買家引起我的注意，其中公牛隊與快艇隊擁有最清晰的操作空間。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊當家明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的未來動向近期引發外界高度關注。在雙方遲遲無法就延長合約達成共識的情況下，已有兩支球隊被點名為唐斯若離開紐約後最有可能的潛在新東家。根據《紐約郵報》記者龐帝（Stefan Bondy）的報導，一名不具名的NBA高層透露，如果唐斯最終投入自由市場，除了公牛與快艇，該名高層也點名了籃網、勇士以及獨行俠等三隊，認為他們也有潛力騰出足夠的薪資空間來角逐這位明星中鋒，但各自面臨著不同程度的阻礙。「籃網確實能在薪資上滿足條件，但考量到陣容配置，這並不是一個好的選擇，」該高層補充道，「至於勇士隊和獨行俠隊，只要經過進一步的陣容調整，他們也有望騰出約5000萬美元的薪資空間。」尼克隊據傳曾向唐斯開出一份為期4年、總值約2億美元的延長合約，但這個數字與唐斯有資格獲得的最高頂薪合約相比，足足少了約7700萬美元。唐斯在2027-28賽季握有6100萬美元的球員選項，這意味著如果在明年夏天前雙方未達成延長協議，他可以選擇拒絕執行選項，成為完全自由球員。尼克球團日前已正式宣布暫停延長合約的談判，預計將推遲至賽季後段再議，此舉也引發了唐斯本人的不滿。「這對我來說是個新聞，說不失望是騙人的，」唐斯公開表示，「雖然我們都明白這就是商業運作，但現階段我們在球場上還有更重要的任務需要專注處理。」這位六度入選全明星賽的長人，在2025-26賽季例行賽繳出場均20.1分、11.9籃板的優異成績，並在幫助尼克隊奪冠的季後賽旅程中，貢獻了場均15.9分與10.6籃板。龐帝在報導中指出，多位球團高層認為，即使是最有本錢追求唐斯的球隊，能開出的年薪價碼大約落在4500萬至5000萬美元之間，這仍然低於他有機會從尼克隊拿到的金額。