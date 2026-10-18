寶可夢集換式卡牌擁有不少玩家喜愛，玩家們不僅會用來對戰，還會收藏精美的卡牌，更有人把卡牌當成投資工具，保存稀有卡牌送去鑑定，以便拍賣出好價錢。不過剛加入寶可夢卡牌或是想加入的新手，要到哪裡購買寶可夢卡牌，才不會被騙呢？《NOWNEWS》對此整理寶可夢卡牌官方通路，讓新手們可以找到離家最近的卡牌販賣處。
單純收集卡牌選卡包 想對戰從牌組入手
第一次接觸寶可夢集換式卡牌的玩家，可以先想自己是想要收集卡牌，還是想跟其他訓練家進行對戰，若是想跟訓練家進行對戰，可以考慮購入官方已經組好的新手牌組，一套完整的牌組以60張卡牌組成，玩家可以直接在戰鬥場上使用。
如果是想要收集卡牌的玩家，則可以到各大官方通路購入卡包，享受抽卡的樂趣，官方通路包括位於台北的寶可夢中心、全台超商7-ELEVEN、全家、萊爾富，量販店全聯、家樂福，藥妝店康是美，連鎖文具店金玉堂、墊腳石等都能買到。
記者親身體驗 寶可夢中心購入最安全
除了超商、量販店之外，還有官方授權的卡牌店、文具店等有販售寶可夢卡包，玩家們可透過寶可夢集換式卡牌遊戲官網的「店鋪搜尋（https://asia.pokemon-card.com/tw/shopmap/）」，找到官方零售通路。如果不想出門，也可以在網路上購買，像是寶可夢中心的PChome 24h購物賣場、誠品線上等選購，如果玩家擔心跟不認識的卡牌店訂購卡牌，可以找官方通路比較有保障。
《NOWNEWS》記者過去曾在便利商店、卡牌店、寶可夢中心、私人代購買過卡牌，首先便利店和卡牌店的卡牌要看他陳設的位置，因為有許多人會透過卡包摸看看是不是有特殊卡，就是玩家俗稱的「摳包」，若是擺在櫃檯外的卡包就很容易被摳包，導致剩下來的卡包都是沒有特殊卡的卡包，私人代購則是需要找信任的商家，否則遇到詐騙的機率很高，寶可夢中心是記者最喜歡購買的地方，因為是要拿商品牌到櫃檯，店員才會從後方拿出卡盒給消費者選擇卡包，在店員注視之下，比較少會有摳包的情況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第一次接觸寶可夢集換式卡牌的玩家，可以先想自己是想要收集卡牌，還是想跟其他訓練家進行對戰，若是想跟訓練家進行對戰，可以考慮購入官方已經組好的新手牌組，一套完整的牌組以60張卡牌組成，玩家可以直接在戰鬥場上使用。
如果是想要收集卡牌的玩家，則可以到各大官方通路購入卡包，享受抽卡的樂趣，官方通路包括位於台北的寶可夢中心、全台超商7-ELEVEN、全家、萊爾富，量販店全聯、家樂福，藥妝店康是美，連鎖文具店金玉堂、墊腳石等都能買到。
除了超商、量販店之外，還有官方授權的卡牌店、文具店等有販售寶可夢卡包，玩家們可透過寶可夢集換式卡牌遊戲官網的「店鋪搜尋（https://asia.pokemon-card.com/tw/shopmap/）」，找到官方零售通路。如果不想出門，也可以在網路上購買，像是寶可夢中心的PChome 24h購物賣場、誠品線上等選購，如果玩家擔心跟不認識的卡牌店訂購卡牌，可以找官方通路比較有保障。
《NOWNEWS》記者過去曾在便利商店、卡牌店、寶可夢中心、私人代購買過卡牌，首先便利店和卡牌店的卡牌要看他陳設的位置，因為有許多人會透過卡包摸看看是不是有特殊卡，就是玩家俗稱的「摳包」，若是擺在櫃檯外的卡包就很容易被摳包，導致剩下來的卡包都是沒有特殊卡的卡包，私人代購則是需要找信任的商家，否則遇到詐騙的機率很高，寶可夢中心是記者最喜歡購買的地方，因為是要拿商品牌到櫃檯，店員才會從後方拿出卡盒給消費者選擇卡包，在店員注視之下，比較少會有摳包的情況。