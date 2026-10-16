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光芒對戰6勝3敗占優！馬丁尼茲登板力抗守護者聽牌氣勢

拉米瑞茲、迪亞茲領銜打線！貝利近10場4轟手感火燙

MLB季後賽10/17美聯冠軍戰賽程

比賽時間 賽事與地點 對戰組合 系列賽戰績 先發投手 08:00 AM 美聯冠軍賽G4 坦帕灣光芒VS克里夫蘭守護者 光芒 1：2 守護者 光芒： Nick Martinez (0-0, ERA 4.91)

守護者： 未定 (Undecided)

美聯冠軍賽G4先發投手詳細數據

項目 坦帕灣光芒先發 克里夫蘭守護者先發 先發投手 Nick Martinez 未定 (Undecided) 2026 常規賽戰績 15勝6敗 - 例行賽 ERA / WHIP 3.10 / 1.09 - 例行賽出賽 (先發) 31場先發 - 例行賽IP / SO 180.0局 / 109次三振 - 2026季後賽戰績 0勝0敗 - 季後賽 ERA / WHIP 4.91 / 1.64 - 季後賽數據 (局數/安打/自責分/三振) 3.2局 / 5安打 / 2自責分 / 3三振 -

MLB美聯冠軍系列賽（ALCS）第4戰即將在17日於克里夫蘭繼續開打。第3戰守護者隊以3：2險勝的光芒隊，因此取得2勝1敗的系列賽聽牌優勢。面對再輸一場就會被聽牌的壓力，光芒隊預計派出老將右投馬丁尼茲（Nick Martinez）先發登板，守護者先發人選則尚未公布，可能採用牛棚車輪戰應戰。《NOWNEWS》本文為讀者整理美聯冠軍賽G4先發投手、分析以及轉播資訊。例行賽拿下98勝的光芒隊，本季作客戰績為43勝38敗。雖然在美聯冠軍賽前3戰打完陷入1：2落後，但光芒今年對戰守護者打得不錯，包含季後賽在內，兩隊本季9度交手，光芒有6勝3敗的對戰優勢。本場關鍵第4戰，光芒推出馬丁尼茲（Nick Martinez）掛帥先發，希望能靠著他的經驗與控球穩住戰局。主場戰績41勝40敗的守護者隊，本季團隊防禦率3.77高居全大聯盟第8，投手群穩定度極佳，今日若能在主場再下一城，就能取得3勝1敗的絕對優勢、率先聽牌。兩隊打線核心依然是比賽焦點所在。光芒隊例行賽團隊上壘率高達3成26、位居全大聯盟第6，由當家看板星迪亞茲（Yandy Díaz）領軍。外野手德盧卡（Jonny DeLuca）近10場也敲出2支全壘打，將是光芒突破守護者防線的關鍵因子。守護者打線則由主將拉米瑞茲（José Ramírez）領軍，搭配近期手感燙到發熱的捕手貝利（Patrick Bailey）。貝利近10場比賽30打數高效率擊出10支安打，其中包括4支全壘打，火力十分凶猛。