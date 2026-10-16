薔琵颱風持續增強，最快於明（17）日轉為中颱。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前薔琵颱風路徑大方向差不多確定，不論歐洲、AI模式都預測，將在下周五、下周六（23、24日）從「台灣至沖繩」區間通過，並因太平洋高壓減弱等影響，可能往台灣或往日本沖繩靠近，其中傳統歐洲模式分析，薔琵颱風走向偏左側，中心甚至貼到台灣陸地，不過未來路徑仍有待觀察。此外，光復節連假前期，在颱風外圍環流配合東北季風加成下，北部、東部天氣將轉糟，提醒有行程的民眾提前做好規劃。
薔琵颱風路徑2走法！最危險「中心恐貼台灣」：光復連假可能變天
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新預報資料來看，雖然薔琵颱風，最終具體路徑仍待觀察，但大方向上差不多確定了，無論是傳統或AI模式都已預測，薔琵颱風將在下周五、下周六（23、24日），鎖定「台灣～沖繩」區間通過，即為圖中黃框框區域，強調「這點慢慢確立」。
台灣颱風論壇進一步說明，這幾天預報將觀察颱風具體會從框中哪一側通過，若如最新傳統歐洲模式預測，薔琵颱風走向偏左側，中心甚至貼到陸地，屆時台灣陸地風雨就會變大，最後究竟偏左還偏右走，將是未來的觀察重點。
台灣颱風論壇最後也提醒，薔琵預估會成為中大型颱風，儘管中心最終從黃框右側北上，颱風外圍環流配合東北季風加成下，北部、東半部天氣將會轉糟，中南部狀況則待定，建議民眾連假前半段若有行程做好心理準備。
最快明升級中颱！薔琵颱風路徑「下周關鍵北轉」
根據氣象署表示，薔琵颱風預估最快將在明日（17日）清晨至上午轉中度颱風，並在下周一（19日）升級為強烈颱風，預計下周三、下周四（21、22日）會逐漸往琉球南方至台灣東方的遠海靠近，屆時路徑將受到太平洋高壓強弱、北方天氣系統的影響，是否對台灣造成威脅仍有待觀察。
氣象署提到，下周二（20日）前各地天氣晴朗穩定，只有迎風面的東半部以及午後南部山區有些零星降雨，不過下周三（21日）起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖須注意颱風在遠洋帶來的長浪現象，前往海邊活動請多注意安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新預報資料來看，雖然薔琵颱風，最終具體路徑仍待觀察，但大方向上差不多確定了，無論是傳統或AI模式都已預測，薔琵颱風將在下周五、下周六（23、24日），鎖定「台灣～沖繩」區間通過，即為圖中黃框框區域，強調「這點慢慢確立」。
台灣颱風論壇最後也提醒，薔琵預估會成為中大型颱風，儘管中心最終從黃框右側北上，颱風外圍環流配合東北季風加成下，北部、東半部天氣將會轉糟，中南部狀況則待定，建議民眾連假前半段若有行程做好心理準備。
根據氣象署表示，薔琵颱風預估最快將在明日（17日）清晨至上午轉中度颱風，並在下周一（19日）升級為強烈颱風，預計下周三、下周四（21、22日）會逐漸往琉球南方至台灣東方的遠海靠近，屆時路徑將受到太平洋高壓強弱、北方天氣系統的影響，是否對台灣造成威脅仍有待觀察。
氣象署提到，下周二（20日）前各地天氣晴朗穩定，只有迎風面的東半部以及午後南部山區有些零星降雨，不過下周三（21日）起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖須注意颱風在遠洋帶來的長浪現象，前往海邊活動請多注意安全。