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日本職棒（NPB）中央聯盟高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G3，今（16）日阪神虎隊再度以0：4遭到橫濱DeNA海灣之星隊完封，以1勝3敗落入淘汰邊緣。阪神隊自G1首局起，連續27局無得分，超越2015年讀賣巨人隊的連續25局，寫下日職歷史最慘紀錄。此外，阪神隊連續3戰被完封，不僅是CS史上首見，連在日本大賽都沒發生過，創下季後賽史上頭一遭的屈辱紀錄。阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成中央聯盟優勝2連霸，不僅直接從CS決勝輪，還獲得1場「保送勝」。但阪神隊卻從G1起就陷入打擊大低潮，加上雙主砲佐藤輝明、森下翔太缺陣，以0：2、0：1吞下2連敗，系列賽不但被扳平，甚至遭到逆轉。此役阪神隊打線雖然變陣力求突破，但仍遭到橫濱隊投手群壓制，最終以0：4吞敗，連續3場比賽被完封，從G1首局起，連續27局無得分。據《日刊體育》報導，阪神隊今日超越了2015年巨人隊的連續25局無得分，寫下日職歷史最慘紀錄；連3場遭完封不僅在CS是史上首見，連在日本大賽也未曾發生過，創下季後賽史上頭一遭的屈辱紀錄。阪神隊先發投手才木浩人此役面對橫濱隊打線主投5局失3分，其中在3局上被佐野恵太擊出直擊大螢幕的3分砲，比賽也因此定了調。賽後才木悔恨表示，「那個局面必須迎面對決，但在正面對決的結果下，自己的球質太軟弱了。」未能延續例行賽面對橫濱5戰4勝的優勢對戰表現，他反覆自責表示，「真的很對不起大家。」阪神隊連續吞下3場敗仗，目前落入1勝3敗的絕對劣勢，在過去季後賽歷史上，搶先聽牌的49隊中，有高達46隊成功晉級。遭對手聽牌後上演大逆轉晉級的案例，僅有1977年的阪急隊、2010年的羅德隊以及2012年的巨人隊等3次，逆轉突破率僅有6%。