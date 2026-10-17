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2026-27賽季NBA例行賽即將開打，洛杉磯湖人與紐約尼克目前都面臨球員名單滿編的窘境。為了在開幕戰前解決陣容擠塞的問題，兩支球隊正積極探索交易選項，其中2024年選秀會的首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）與達迪耶（Pacome Dadiet）分別成為雙方的談判籌碼。湖人帶著16名具備標準合約的球員進入訓練營，激烈競爭15個正式名單空缺，其中柯奈特與哈迪（Jaden Hardy）的未來動向備受關注。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，湖人近幾周來一直將柯奈特視為最可能在開幕戰前被送走的球員，並積極尋求交易的可能性。身為2024年選秀會第17順位的射手，現年25歲的柯奈特上季角色大幅邊緣化，出賽54場場均僅剩4.2分、1.4籃板與0.4助攻，與新秀賽季場均9.1分與2.8籃板的表現落差甚大。他本季薪資約420萬美元，且湖人面臨是否執行他2027-28賽季645萬美元球隊選項的抉擇。記者費雪（Jake Fischer）進一步透露，湖人已與密爾瓦基公鹿展開初步的交易討論，湖人可能將柯奈特搭配二輪選秀籤送往公鹿，藉此換回長人希姆斯（Jericho Sims）以補強前場深度。然而，知情人士對於這筆交易最終是否能成局抱持悲觀態度。若在周一的截止日前無法達成任何交易，湖人可能會被迫直接裁掉柯奈特以符合15人名單上限。值得一提的是，公鹿為保留前鋒南斯（Pete Nance），目前也正評估交易老將勒佛特（Caris LeVert）、小波特（Kevin Porter Jr.）或希姆斯的可能性，以避免直接裁員。另一方面，尼克在裁掉尤班克斯（Drew Eubanks）、布萊德利（Tony Bradley）與阿巴吉（Ochai Agbaji）後，最後的陣容名單競爭縮小至懷斯曼（James Wiseman）與布朗（Bruce Brown）之間。由於尼克距離第二層薪資上限（Second Apron）的空間僅夠留下其中一人，若能交易掉擁有保障合約的達迪耶，將能騰出薪資空間把兩人同時留下。現年21歲的達迪耶是尼克在2024年選秀會以第25順位選進的新秀，他本季年薪約300萬美元，並帶有2027-28賽季的球隊選項。上季他為尼克出賽29場，場均僅貢獻1.7分、0.9籃板與0.4助攻。