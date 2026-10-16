我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週五（16日）開盤後主要指數漲跌不一，剛推出「飛天車」Roadster的特斯拉盤中小漲1％多，不過晶片股疲軟，拖累那斯達克指數與費城半導體指數的表現。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲355.88點或0.68％；標普500指數下跌6.14點或0.00％；那斯達克指數下跌214.79點或0.76％；費城半導體指數下跌256.93點或1.60％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.09％、輝達下跌0.41％、特斯拉上漲1.87％、SpaceX下跌1.29％、剛推出iPhone Duo預購的蘋果上漲0.49％。記憶體類股方面，美光下跌3.10％、Sandisk下跌3.59％，SK海力士ADR股價下跌4.83％。根據《CNBC》報導，由於AI股與晶片股下挫，標普500指數本週目前累積約下跌0.9％、那斯達克指數則是下跌2.4％。除了科技股無法帶動股市上攻之外，投資人同時一直在應對高於預期的通膨數據，美伊戰爭後能源價格的飆升加劇了這一局面。聯準會（Fed）主席沃許在曼谷出席國際貨幣基金組織（IMF）年會發表演說時，雖然未就是否會在年底前升息發表評論，但交易員們普遍認為這是聯準會將在本月稍後維持利率不變的訊號。根據芝商所的FedWatch工具顯示，交易員認為聯準會在10月政策會議上維持利率不變的可能性高達85％。Notable Capital管理合夥人理查茲（Jeff Richards）對AI股與科技股的前景依舊樂觀，他表示，「過去6到12個月裡，我們在人工智慧（AI）乃至整體科技領域面臨的真正挑戰之一，就是有太多的發展都集中在私募市場」。理查茲指出，像是Anthropic和OpenAI等AI相關企業上市，將有助於緩解投資人的疑慮。理查茲補充說，「一旦到了2027年，市場上能獲得更多相關資訊，包含分析師的研究報告以及核心指標的詳細數據，我認為很多擔憂都將隨之消退」。