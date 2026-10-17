我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）中，以屈辱的0勝4敗遭密爾瓦基釀酒人橫掃，三連霸美夢正式宣告破碎。這支擁有全聯盟最高薪資、被視為奪冠大熱門的超級強權，竟在季後賽毫無反擊之力，引發美國與西班牙媒體的猛烈砲轟。其中，總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度備受質疑，被多家媒體點名為球隊出局的頭號戰犯。雖然因為他的合約巨大，加上過去兩年都奪冠，應該不會馬上被換掉，但是教練團改組恐勢在必行。美國體育媒體《CBS Sports》在賽後點出了道奇敗戰的5大罪人。除了表現不佳的大谷翔平（系列賽打擊率僅0.192）、弗里曼（Freddie Freeman，14支1）以及其他低迷的綠葉球員外，羅伯斯更被列為壓垮駱駝的最後一根稻草。報導直指羅伯斯在第3戰的調度「荒腔走板」，尤其在6局下一死二、三壘的超前大好機會時，他選擇換下洛哈斯（Miguel Rojas）代打，導致後續代打的赫南德茲（Enrique Hernandez）與艾德曼（Tommy Edman）連續吞下三振，錯失追平良機。《CBS Sports》嚴厲批評：「這是2024年以前那個過度迷信老將、先發投手換投過慢的羅伯斯的縮影。雖然球員必須為橫掃負起最大責任，但羅伯斯完全沒有把牌打好，甚至讓情況變得更糟。」面對外界排山倒海的「換帥」聲浪，西班牙媒體《MARCA》美國版則冷靜分析了羅伯斯的處境。報導指出，雖然首當其衝的戰犯絕對是教練團，但羅伯斯短期內應該不會面臨解雇危機。原因在於他在2025年才剛與球團簽下一紙到2029年的延長合約，且年薪高達800萬美元，加上過去兩年帶領球隊連霸的實績，讓他擁有「護身符」。然而，《MARCA》也強調這並不代表他能免除責難：「他的投手起用、頻繁變動打線，以及在第3、第4戰完全無法攻破釀酒人牛棚的窘境，絕對會是球團內部檢討的核心。」該媒體預測，雖然總教練換人的機率不高，但道奇勢必迎來一場「動盪的休賽季」。教練團的大幅改組、進攻策略的重新制定，以及牛棚角色的重新分配，將是球團高層必須給出交代的重點。羅伯斯本人在賽後面對敗戰則展現了風度：「輸球的感覺絕對不好，但當你實實在在地輸給對手時，反而比較容易接受。我們已經傾盡所有，但仍嫌不足，這就是人生。我沒有任何遺憾，對手在各方面都超越了我們，只能脫帽致敬。」