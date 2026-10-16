大樂透第115000097期於今（16）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，下期10月20日頭獎保證1億元；大樂透中秋加碼開出7組100萬元獎項，還剩下19組中秋加碼百萬紅包，將於下期繼續加開。另外，今晚今彩539也開出1注頭獎，由位在新北市新店區光明街83號1樓的「多福多財彩券行」開出，幸運兒一人獨得新台幣800萬元獎金。
大樂透百萬紅包送7組！今彩539頭獎中1注：幸運兒獨抱800萬
針對10月16日大樂透中秋加碼獎項情形，台彩表示，本期100萬元獎項開出7組，總中獎注數為8注，其中6組為單注中獎，1組為2注均分；本期5千元獎項開出337注。此外，今彩539今晚開出1注頭獎，由位於新北市新店區光明街83號1樓的「多福多財彩券行」開出，幸運兒獨得抱走頭獎獎金800萬元。
大樂透中秋加碼活動截至目前為止，已累積開出100萬元獎項組數為51組，剩餘19組，累積開出5千元獎項注數為5,152注，剩餘848注，次期(10月20日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月16日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
新竹縣竹東鎮榮樂里大同路50號－獎金國商行
新北市中和區圓通路61號－紅不讓一路發彩券行
高雄市三民區大順二路849號－好神利彩券行
桃園市楊梅區瑞溪里瑞溪路一段265號（1樓）－立鑫公益彩券行
宜蘭縣羅東鎮集祥里長春路4號－幸福就在轉角彩券行
臺中市太平區東和里東村路190號－賀笙彩券行
新北市土城區學成路182號1樓－鑫來旺彩券行
苗栗縣竹南鎮大埔里仁愛路673號1樓－大富豪彩券行
🟡10月16日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：18、20、22、23、31、43、44、47。
大樂透獎號：06、15、21、40、43、49，特別號30。
49樂合彩：06、15、21、40、43、49。
今彩539：09、23、24、25、32。
39樂合彩：09、23、24、25、32。
3星彩：141。
4星彩：1501。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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針對10月16日大樂透中秋加碼獎項情形，台彩表示，本期100萬元獎項開出7組，總中獎注數為8注，其中6組為單注中獎，1組為2注均分；本期5千元獎項開出337注。此外，今彩539今晚開出1注頭獎，由位於新北市新店區光明街83號1樓的「多福多財彩券行」開出，幸運兒獨得抱走頭獎獎金800萬元。
大樂透中秋加碼活動截至目前為止，已累積開出100萬元獎項組數為51組，剩餘19組，累積開出5千元獎項注數為5,152注，剩餘848注，次期(10月20日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
新竹縣竹東鎮榮樂里大同路50號－獎金國商行
新北市中和區圓通路61號－紅不讓一路發彩券行
高雄市三民區大順二路849號－好神利彩券行
桃園市楊梅區瑞溪里瑞溪路一段265號（1樓）－立鑫公益彩券行
宜蘭縣羅東鎮集祥里長春路4號－幸福就在轉角彩券行
臺中市太平區東和里東村路190號－賀笙彩券行
新北市土城區學成路182號1樓－鑫來旺彩券行
苗栗縣竹南鎮大埔里仁愛路673號1樓－大富豪彩券行
大樂透中秋加碼獎號：18、20、22、23、31、43、44、47。
大樂透獎號：06、15、21、40、43、49，特別號30。
49樂合彩：06、15、21、40、43、49。
今彩539：09、23、24、25、32。
39樂合彩：09、23、24、25、32。
3星彩：141。
4星彩：1501。
※派彩結果以台彩官網資料為主。