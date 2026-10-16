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香港演藝學院在今（16）日舉行2026年榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，著名導演徐克獲頒榮譽博士學位，徐克好友、著名演員林青霞等人也特地到場觀禮，林青霞還特地準備了一束鮮花現場致賀，並與導演共同見證這一重要時刻。其中林青霞已71歲依然不變的凍齡美貌，直接驚呆大批粉絲。徐克在今日穿博士袍出席頒授典禮，獲頒榮譽博士學位，而他的多年好友林青霞，也特地現身祝賀，獻花時還感性表示：「恭喜徐克導演，這份榮耀也獻給Nansun（施南生）。」悼念在7月過世的電影人、也是徐克的前妻施南生。其中，林青霞在與徐克合照時的不變美貌更是引發關注，只見她戴著帽子，穿著墨綠色衣服，微笑看向鏡頭，不僅美貌依舊，還散發出優雅氣質。在此次獲頒榮譽博士前，徐克於10月10日至12日以特邀嘉賓身份出席法國里昂第17屆盧米埃電影節（Festival Lumière）。里昂是電影先驅盧米埃爾兄弟的故鄉，也是電影誕生的重要地點。電影節特別策劃徐克作品展映，放映《上海之夜》、《刀馬旦》、《黃飛鴻》、《順流逆流》等代表作。11日，徐克還在里昂舉行專場大師對談，與當地觀眾分享數十年的電影創作經歷。作為香港電影新浪潮的重要代表人物，徐克多年來以鮮明的創作風格、豐富的想像力和不斷探索的電影語言，為華語電影帶來諸多具有影響力的作品。從《蝶變》、《上海之夜》、《黃飛鴻》、《青蛇》，到《蜀山傳》、《狄仁傑》系列及《龍門飛甲》，徐克持續在武俠、奇幻、動作及不同電影類型之間展開探索，推動電影技術與視覺表現的發展，也讓香港電影在國際影壇建立了鮮明的藝術辨識度。這次獲頒榮譽博士，對徐克而言也有著特別的意義。2007年，他曾獲香港演藝學院頒授榮譽院士。多年來，徐克持續支持學院的電影教育工作，曾參與電影電視學院的學生專場放映及交流活動，與年輕創作者分享電影製作經驗和創作理念。學院在頒授贊詞中，亦肯定了他對新一代電影人才培養的長期支持。