過去33次台灣大賽，拿下首戰勝利的球隊，最終有29次最終都奪冠，等於首戰勝出領先後，封王機率高達87.87%

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首戰勝方奪冠率87.87% 先得分球隊也有優勢

過去台灣大賽不分組合共計184場比賽中，先得分球隊戰績為122勝62敗，勝率為66.3％

王牌洋投成績都很穩定 味全龍奪冠率高達71.4%

中信兄弟隊史參與過17次台灣大賽，一共8次奪冠9次飲恨，奪冠率47%，味全龍隊史則7次打進台灣大賽，拿下5座冠軍，奪冠率高達71.4%。

▲味全龍洋投蔣銲本季面對中信兄弟，累積37局中、防禦率僅2.18，但比起整季鬼神般的防禦率1.49，表現其實還相對下滑。（圖／味全龍提供,2026.4.10）

中職37年台灣大賽今（17）日開打，中信兄弟、味全龍雙方都推出王牌洋投出戰，不惜一切代價拚下首戰勝利。到底首戰勝利有多重要？根據歷史數據顯示，，且過去連續9年台灣大賽，都是首戰勝出的球隊最後奪冠。翻開中職36年歷史，除了1992年兄弟象、1994年兄弟象與1995年統一獅，因舊制包辦上下半季冠軍、直接成為該年年度總冠軍之外，台灣大賽共舉辦33次，其中首戰勝出球隊，最終有29支拿下總冠軍，機率高達87.87%。若再把數據看細一點，首戰中先得分球隊，同樣坐擁優勢。，在大賽情況下，先得分等於先掌握主動權，對於後續投手安排、打線調度上確實都有優勢。若以上述2項指標數據為標準，先發投手角色更顯重要。中信兄弟推出勝騎士，例行賽面對味全龍先發5場、主投31局防禦率為2.61，ERA+124.1，表現穩定，蔣銲則在37局中、防禦率僅2.18高水準，但比起整季鬼神般的防禦率1.49，表現其實還相對下滑。最後是兩隊在台灣大賽歷史數據，