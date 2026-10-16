我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安今（16）日晚間突安排視察「考察」行程，直搗綠營票倉萬華廣州街、華西街、梧州街夜市視察。由於行程未公開，蔣萬安突然蒞臨，讓不少趁週末逛街的民眾非常驚喜，紛紛拿起手機搶拍照。不過，值得注意的是，這場夜市行程是蔣萬安展開競選活動的第一場，怎會選擇萬華？據了解，因為重新整修的艋舺公園明（17）日將舉行「開園啟用典禮」，蔣萬安想提前一天先來附近與攤商、民眾互動。蔣萬安低調到夜市考察，身邊僅有地方議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平及參選人張延廷陪同，擔任發言人的國民黨立委徐巧芯、羅智強也到場，一個緊跟身旁，一個押後，只要有沒注意到的掃街眉角，都會趕緊提醒。而蔣萬安也火力全開，不放過任何和攤商、民眾握手的機會，現場更有老闆送上菜頭，祝福獲得好彩頭。隨機的夜市行，讓無預警遇見市長的民眾非常興奮，不只有人拿起手機錄影、衝上前搶拍照，也有人大喊「蔣萬安我愛你」。得知蔣萬安到萬華的夜市，一名不願具名的在地里長也默默到場觀察，他直言，在沒有動員的狀況下，蔣萬安的人氣還是很高，不少年輕人看到他都很熱情。不過真的得謹慎，千萬不能小看洋流，市政一定要守住，才有機會挺過這次難關。