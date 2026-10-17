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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季即將點燃戰火，聯盟開幕戰由福爾摩沙夢想家今（17）日在主場台中洲際迷你蛋迎來主場開幕戰。作為衛冕軍，夢想家今年不僅在硬體與周邊服務全面升級，更在開幕戰端出豪華陣容與重磅活動。本文就為球迷整理開幕戰絕對不容錯過的「3大亮點」。夢想家上季成功抱回隊史首座總冠軍金盃，今日開幕戰現場將隆重舉行「總冠軍升旗儀式」與頒發冠軍戒指，正式將榮耀掛上台中洲際迷你蛋頂端。球團更重磅邀請金曲樂團「滅火器」親臨現場飆唱〈今天的我〉。夢想家總經理韓駿鎧先前在開季記者會時透露，邀請滅火器的契機源自上季總冠軍賽G6奪勝當晚，自己因緊張整夜難眠，隔天清晨隨機播放音樂時正巧放到了這首歌，策略發展總監王信凱看到後便笑稱「今天穩了」，最終球隊順利奪冠。這回邀請滅火器開唱，不僅呼應夢想家一路走來的拚搏歷程，更要用最真誠的歌聲帶領全場球迷揭開新賽季序幕。本來就高人氣的啦啦隊「Formosa Sexy」本季全面升級，除了換上全新制服亮麗登場外，開幕戰將集結超人氣女神三上悠亞以及本季重磅加盟的隊史首位韓籍成員朴藝恩首度同台應援。過去在韓國曾參與籃球、棒球、排球等5種運動應援的朴藝恩，坦言加入衛冕軍讓她感到既榮幸又緊張，目前正積極學習中文，並期待向奪下人氣獎項的前輩三上悠亞請教。這場「日韓雙女神」的跨國首度合體，將展現多元且極具爆發力的應援魅力，陪同全場球迷一同捍衛主場。面對各隊在休賽季的強力補強，上季在總冠軍賽完成1：3落後驚天大逆轉、奪下隊史首冠的衛冕軍福爾摩沙夢想家毫無懼色。總經理韓駿鎧在開季記者會上直言球隊上季因傷兵不斷，其實「還沒發揮百分百戰力」，並喊話：「我們應該還是最強的，冠軍他們要努力一點來搶。」不過，韓駿鎧也點名新北國王為新賽季的頭號假想敵，直言國王新球季的5位外籍球員沃許本（Jason Washburn）、湯瑪士（Thomas Welsh）、坦克夫（Tanner Groves）、肯刀爾（Kendall Lewis）與克雷格（Craig Sword）都是針對他們來的。夢想家則是保留冠軍主力並補進基德（Stanton Kidd），加上經歷過去年奪冠的寶貴經驗，全隊上下已準備好迎接全新挑戰。TPBL新賽季開幕戰就將迎來這場充滿話題的冠軍賽戲碼，絕對是球迷不容錯過的大戰。